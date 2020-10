Filippo Magnini in estasi: “questa è la cosa più bella del mondo”

Filippo Magnini è da poco diventato padre della sua primogenita Mia, ecco come ne parla in un’intervista.

Unimamme, Filippo Magnini è diventato padre della sua piccola Mia il 25 settembre scorso. Il campione di nuoto è sembrato subito entusiasta della sua piccola e lo ribadisce in un’intervista su Diva.

Filippo Magnini: tenero papà per la figlia Mia

Filippo Magnini è stato due volte campione del mondo di nuoto, ma ora sostiene di allenarsi solo per se stesso.

LEGGI ANCHE: GIORGIA PALMAS MAMMA DI NUOVO A BREVE: IL PANCIONE è AL LIMITE

Come accennato, è da poco diventato papà della piccola Mia, avuta dalla compagna Giorgia Palmas, che dvrebbe sposare non appena le condizioni lo permetteranno.

Ecco che cosa ha raccontato Magnini al magazine: “Il ruolo da papà, che ho scoperto da tre settimane ma al quale mi sono preparato per tanti mesi, è la cosa più bella del mondo. Non ho mai provato nulla di simile. Nessuno sforzo, fatica, noia o rabbia. Devo dire che lei è molto brava. Comunque, anche quando dorme, io sto comunque sveglio perché mi piace stare a guardarla. E, anche quando non dorme, è comunque meraviglioso perché ho la scusa di alzarmi e prenderla in braccio”.

LEGGI ANCHE: FILIPPO MAGNINI E GIORGIA PALMAS SVELATO IL SESSO DEL BEBE’

Anche Giorgia Palmas ha perso la testa per la sua piccina, in un messaggio dedicato a Mia aveva infatti scritto: “quanto ti amo”.

La relazione tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini ha ormai 3 anni, in passato la Palmas è stato con l’inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti, mentre Magnini ha avuto una lunga relazione con Federica Pellegrini. Ora i due sono felicemente insieme, con Sofia, che la Palms ha avuto da Davide Bombardini e Mia.

LEGGI ANCHE: GIORGIA PALMAS: INCINTA AL MARE CON FILIPPO MAGNINI, LE TENERE IMMAGINI

Unimamme, voi cosa ne pensate delle parole di Magnini riportate su Leggo? Non lo trovate un adorabile papà?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWSd