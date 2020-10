La figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini, Mia, compie una settimana.

Unimamme, è già trascorsa una settimana da quando Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno avuto la loro bella figlia Mia.

Giorgia Palmas: ecco la figlia Mia

Filippo Magnini e la sua compagna Giorgia Palmas hanno dato il benvenuto alla loro piccola e tenera Mia il 25 settembre scorso.



I suoi genitori ne hanno dato notizia tramite i loro account Instagram e ora, trascorsa una settimana con la bambina, l’ex velina Giorgia Palmas ha voluto onorare la ricorrenza con una nuova foto, postata su Instagram.

Accanto all’immagine in cui si vede parte del volto di Mia, la sua mamma ha scritto: “quanto ti amo principessa Mia 👑 💖 #Mia #AmoreInfinito #1settimana di te 🎀🎀🎀💖💖💖“. Lo scatto ha ottenuto 63 mila Like.

Per lo sportivo campione di nuoto Filippo Magnini si tratta della primogenita, mentre la Palmas ha già avuto un’altra figlia: Sofia, che ora ha 12 anni e frequenta la scuola media. Da tutti i fan della Palmas sono giunti centinaia di auguri e messaggi di felicitazioni per la piccina. Qualcuno, per esempio, le ha scritto: “Amore … mi ricordo ancora la Sofi così piccola … sembra ieri”.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini avrebbero dovuto sposarsi durante i mesi del lockdown, ma questo ovviamente non è potuto avvenire a causa del coronavirus. Ora però i due sono felici, insieme alle loro figlie e sembrano entrambi pazzi di gioia per la loro bambina.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questa nuova foto? Vi è piaciuta?

