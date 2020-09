“Amore infinito”: è nata la figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini | FOTO

Dopo mesi di dolce attesa anche una delle coppie più seguite, Giorgia Palmas e Filippo Magnini, hanno finalmente dato il lieto annuncio: Giorgia Palmas ha partorito oggi la figlia Mia. Le dolci parole della mamma e del neopapà.

Ci hanno deliziato per i mesi estivi con splendide foto sorridenti e innamorati. Finalmente oggi hanno dato il lieto annuncio.

Benvenuta Mia: le dediche di papà Filippo Magnini e mamma Giorgia PAlmas

La prima a dare l’annuncio è stata Giorgia Palmas su Instagram, showgirl ed ex velina di Striscia la Notizia.

“Oggi è un giorno meraviglioso perché tu Amore nostro infinito sei arrivata tra di noi. È stata un’avventura meravigliosa averti portato in grembo per nove mesi, ho imparato a conoscere tutti i tuoi movimenti e abbiamo passato il tempo a immaginarti, a sognarti ma mai avremmo potuto immaginare il momento in cui i nostri occhi avrebbero incrociato i tuoi. Siamo colmi di gioia e di emozione e ti amiamo da morire. Sei vita pura, sei il dono più grande che io, tuo papà e tua sorella potessimo mai desiderare

Mia Magnini 25/09/2020 #Amorenostroinfinito 3,670 kg di Amore puro”.

La Palmas è già mamma di Sofia, che oggi frequenta la seconda media, nata da una precedente relazione con il calciatore Davide Bombardini. Per Filippo Magnini invece Mia è la prima figlia. E’ quindi comprensibile l’emozione per il neopapà.

Già mesi fa l’atleta aveva emozionato con una foto tenera di lui Giorgia e Sofia e la seguente dedica:

“Ecco la mia famiglia ❤️❤️❤️❤️

Non ho parole per descrivere l’attimo in cui ho appreso che sarei diventato padre.

Ti scorre tutto davanti agli occhi in maniera confusionaria, un mix di sensazioni uniche che si accavallano tra loro, felicità, gioia, amore, adrenalina.

Poi per un attimo si ferma tutto ed il caos diventa equilibrio.

Una sensazione di calore mi ha avvolto e ho capito il senso della vita. Grazie Amore mio ❤️.

Grazie perché mi hai fatto provare l’emozione più bella della mia vita. Ti amo.

Mia piccola grande Sofi so che sarai una sorella speciale e sarà stupendo vedervi crescere insieme ❤️❤️.

Non vedo l’ora di stringerti tra le braccia e guardarti negli occhi, sono già innamorato pazzo di te! ❤️ #lanostraFamiglia”

I due, ospiti a Verissimo, hanno anche annunciato che si sposeranno a dicembre, dopo circa 3 anni di amore. Ecco un video bellissimo sulla loro storia:

Tornando invece alla nascita della figlia, ecco le parole di papà Filippo:

“❤️ᗰIᗩ❤️ .

OᘜᘜI ᔕᗴI ᗩᖇᖇIᐯᗩTᗩ ᗪᗩ ᑎOI, ᗴ ᑕI ᕼᗩI ᒪᗩᔕᑕIᗩTO ᔕᗴᑎᘔᗩ ᑭᗩᖇOᒪᗴ, ᗩᑎᘔI Oᖇᗩ ᑕᕼᗴ ᗰI ᔕOᑎO ᖇIᑭᖇᗴᔕO Tᗴ ᒪᗴ ᗪIᑕO… TI ᗩᗰO ᑭIᑕᑕOᒪᗩ ❤️.

ᑌᑎ ᑕᑌOᖇᗴ ❤️ᗩᑎᑕᕼᗴ ᑭᗴᖇ ᒪᗩ Tᑌᗩ ᗪOᒪᑕᗴ ᗰᗩᗰᗰᗩ ᑕᕼᗴ OᘜᘜI ᗴ’ ᔕTᗩTᗩ ᗷᖇᗩᐯIᔕᔕIᗰᗩ.

ᒪᗩ ᑎOᔕTᖇᗩ ᖴᗩᗰIᘜᒪIᗩ ᔕᑭᒪᗴᑎᗪᗴ ᔕᗴᗰᑭᖇᗴ ᗪI ᑭIᑌ ᘜᖇᗩᘔIᗴ ᗩ Tᗴ ᘜIOᖇᘜIᗩ ᗩᗰOᖇᗴ ᗰIO, ᗩᒪᒪᗩ ᑎOᔕTᖇᗩ ᖇᗩᘜᗩᘔᘔᗩ ᔕOᖴI❤️ ᗴᗪ Oᖇᗩ ᗩ Tᗴ ᑭIᑕᑕOᒪᗩ ᑭᖇIᑎᑕIᑭᗴᔕᔕᗩ ᗰIᗩ ❤️ .

Mia Magnini : 3.670 kg , 25/09/20″

Che aggiungere unimamme se non i nostri più sentiti auguri alla dolcissima coppia e un grande benvenuto a Mia!

