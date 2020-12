Il nuovo film della Disney Pixar trasmesso in streaming il 25 Dicembre. Il suo titolo è Soul e la trama già emoziona

Arriva “Soul”, il nuovo emozionante film di animazione Disney Pixar

Il titolo rimanda già un po’ al significato e alla trama del film: Soul, che in inglese vuol dire “anima“, è la storia di un musicista di New York, Joe Gardner, che sogna di suonare in un jazz club di successo.

Joe ama la vita ma in un banale incidente la perde. Mentre la sua anima si separa dal corpo, Joe cerca di evitare la morte, ritrovandosi nell’ Ante Mondo. Questo è un luogo immaginario e fantastico, dove le anime fanno una sorta di “training” prima di andare sulla terra.

Qui Joe incontra un’anima “precoce”, presumibilmente un bambino, alla quale cercherà di spiegare cosa c’è da amare nella vita che lui non ha mai potuto conoscere ed apprezzare. Ma proprio attraverso questa esperienza, sarà lui stesso a scoprire tante cose della vita e a trovare risposta a tante domande.

Dai produttori di alcuni dei grandi successi più o meno recenti della Disney Pixar, ovvero “Monster & CO.”, “Inside Out”, “Coco” e “Up”, questo film segue il filone “metafisico” della vita oltre la vita, che già ha emozionato molto nei precedenti film. Attraverso la bravura dei disegnatori, ma anche degli sceneggiatori e dei musicisti, uno dei quali è l’italiano di fama internazionale Stefano Bollani, questo film di animazione porterà a grandi e piccini intrattenimento ma anche introspezione e delicatezza.

Il regista Pete Docter, che è anche uno degli sceneggiatori, è un veterano della casa di animazione. Per la versione in lingua italiana, invece, sono stati scelti come doppiatori Neri Marcorè e Paola Cortellesi.

In questo Natale così speciale, anche le tradizioni familiari sono stravolte. Per la prima volta, infatti, il film di animazione che di solito veniva visto al cinema insieme a tutta la famiglia, verrà trasmesso in streaming sulla piattaforma Disney+ la sera di Natale. Per vederlo è necessario essere abbonati con il pacchetto base e non ci sono costi aggiuntivi.

Di sicuro i bambini saranno in trepidante attesa per questa uscita e anche i genitori si godranno una piacevole serata in compagnia delle piccole “anime” di questo film. Noi vi lasciamo con il trailer del film

Voi unimamme lo guarderete? Conoscevate già la trama del film?