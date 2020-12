Dolce con il pandoro avanzato: i muffin al cioccolato

Un modo per usare il pandoro che avanza dalle feste, un dolce che piacerà molto ai bambini che vi vorranno anche aiutare a prepararlo.

Durante le feste di Natale si tendono a comprare i dolci tipici di queste feste, dal pandoro al panettone. Vi è mai successo che poi ve ne avanzino e non si ha più voglia di mangiarlo così com’è? Ecco noi oggi vi proponiamo una ricetta per riutilizzare il pandoro per ricreare un altro dolce arricchito con delle gocce di cioccolato fondente che piace sempre e non solo ai bambini.

Muffin al pandoro e cioccolato: il dolce per far contenti i bambini

Vediamo gli ingredienti ed i passaggi per preparare questa ricetta dolce. Potete farla anche con i vostri bambini per impegnarli in un’attività da fare insieme.

E’ una ricetta facile e veloce.

Tempo di preparazione: 10′

Tempo di cottura: 20-25′

INGREDIENTI per 4-6 persone

90 g Farina 00

45 ml Olio di semi

50 ml Latte

1 uovo

45 g Zucchero

1 cucchiaino Lievito in polvere per dolci

130 g Pandoro

30 g Gocce di cioccolato fondente

Zucchero a velo q.b. per la decorazione) facoltativo

Preparazione

Per preparare questa ricetta si inizia andando a mettere in mixer il pandoro e anche la farina ed il lievito. Azionarlo fino a quando in pandoro non si sarà sbriciolato andandosi ad amalgamare per bene alla farina. In un altro contenitore si montano le uova fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso, poi aggiungere anche il latte e l’olio di semi e continuare a mescolare per bene.

Aggiungere anche le polveri e poi solo alla fine le gocce di cioccolato fondente. Versare l’impasto nei pirottini da muffin e cuocere per 20/25 minuti a 170°C in forno già caldo. Una volta cotti lasciare raffreddare e poi servire anche con un abbondante spolverata di zucchero a velo.

Unimamme voi conoscete altre ricette per riciclare il pandoro o il panettone? Preparerete i muffin al pandoro?