Un divertente test per mettere alla prova la tua intelligenza e soprattutto capire che persona sei: rispondi alle tre domande.

Di solito i test per misurare il QI sono davvero intensi, lunghi e molto difficili. Ma dal momento che con oggi sono iniziate ufficialmente le vacanze di Natale forse si ha qualche minuto in più per testare la propria intelligenza con delle semplici tre domande.

Le domande in questione non sono nuove, anzi facendo una rapida ricerca in rete si trovano immediatamente, ma il consiglio è di provarci e di mettersi dopo tutto alla prova.

In fondo troverete le risposte alle domande che all’apparenza sembrano molto banali, ma che in realtà sono un pò più ingegnose del previsto.

Allora non resta che mettersi alla prova e iniziare!

Ecco le domande:

Mazza da baseball e palla : Una mazza e una palla costano insieme 1,10 euro. La mazza costa un euro più della palla. Quanto costa la palla?

: Una mazza e una palla costano insieme 1,10 euro. La mazza costa un euro più della palla. Quanto costa la palla? La macchina automatica : Se 5 macchine impiegano 5 minuti per fare 5 pezzi, quanto tempo impiegano 100 macchine per fare 100 pezzi?

: Se 5 macchine impiegano 5 minuti per fare 5 pezzi, quanto tempo impiegano 100 macchine per fare 100 pezzi? Lo stagno delle Ninfee: In uno stagno ci sono delle Ninfee che ogni giorno raddoppiano la loro estensione sulla superficie dell’acqua. Se impiegano 48 giorni per ricoprire l’intera superficie del lago, quanto impiegano per ricoprirne la metà?

Metti alla prova la tua intelligenza: significato del test e risposte

Il test è stato inventato dallo psicologo Shane Frederick, professore alla scuola di management della Yale University, nei primi anni Duemila.

Da quello che si può vedere dalle domande sopra, non si tratta di un vero test peer il QI, ma è un test di riflessione cognitiva. Cioè fornisce un indice delle capacità di ignorare la prima risposta per compiere un ragionamento più elaborato.

Qualcuno lo considera una misura indiretta dell’intelligenza, ma non tutti sono d’accordo.

Quello che acomuna tutte e tre le domande è che la prima risposta che si dà d’mpulso è quasi sempre sbagliata. In questo caso è necessario fermarsi e riflettere in modo tale da rispondere correttamente.

Inoltre chi ha più dimestichezza con la matematica e la logica ha molta più facilità nel dare una risposta corretta.

Le risposte

(1) Una mazza e una palla costano insieme 1,10 euro. La mazza costa un euro più della palla. Quanto costa la palla?

La palla costa 5 centesimi. In molti rispondono d’impulso “10 centesimi”, ma se così fosse la mazza costerebbe 1 euro e 10 centesimi, che però è il prezzo complessivo. Invece, i 5 centesimi della palla e l’euro e 5 centesimi della mazza fanno esattamente 1 euro e dieci. Secondo lo studio, chi fa il ragionamento corretto tende a essere meno impulsivo e più paziente di chi dà la risposta sbagliata.

(2) Se 5 macchine impiegano 5 minuti per fare 5 pezzi, quanto tempo impiegano 100 macchine per fare 100 pezzi?

5 minuti! La risposta in questo caso è a volte “100”. Espresso in termini diversi (ma equivalenti) il ragionamento è meno ingannevole: se ogni 5 minuti 1 macchina produce 1 pezzo, ogni 5 minuti 100 macchine producono 100 pezzi.

(3) In uno stagno ci sono delle ninfee che ogni giorno raddoppiano la loro estensione sulla superficie dell’acqua. Se impiegano 48 giorni per ricoprire l’intera superficie del lago, quanto impiegano per coprirne la metà?