Elisabetta Canalis in lacrime per la mamma: “è solo questione di giorni”

Elisabetta Canalis si commuove fino alle lacrime pensando alla mamma e alla figlia che non si possono più abbracciare.

Elisabetta Canalis è intervenuta in collegamento da Los Angeles a Verissimo per una chiacchierata con Silvia Toffanin in cui parlare della sua bambina, Skyler, ma anche di sua mamma Bruna, che, oggi come non mai, sente veramente lontana.

Non poteva allora che scendere qualche lacrima.

Elisabetta Canalis e le lacrime per la madre e la figlia

“Credo che mia madre sia triste perché non può vedere mia figlia Skyler, ma vorrei dirle quello che le dico ogni giorno, che ci è mancata tanto e che è solo questione di pochi giorni. Tra un po’ ci rivedremo e ci riabbracceremo tanto”.

Così Elisabetta Canalis commenta questo Natale lontano da casa.

In collegamento con la Toffanin, la showgirl ha infatti spiegato che, in assenza di fondati motivi di lavoro, ha preferito non fare ritorno in Italia per questo Natale.

Il momento del vaccino è infatti oramai vicino, soprattutto in America, e Elisabetta ha preferito non correre alcun rischio, soprattutto per la sua mamma.

“Sono una mammona, sono sempre stata molto legata a mia mamma. Ma anche perché mia mamma è quella che ha speso fisicamente più tempo con noi, il mio Babbo aveva un lavoro molto impegnativo per cui laborava tantissimo. Poi comunque tradizionalmente io penso sia la mamma quella che fa più sacrifici”

Un legame forte quello della Canalis con mamma Bruna così come però forte è la certezza di tornare presto a riabbracciarsi anche con la piccola Skyler, di cui certo la nonna sente una gran mancanza.

Sotto un post in cui nipote e nonna si abbracciano la Canalis aveva infatti scritto tempo fa:

“Da quando Skyler ha rivisto la nonna non fa altro che abbracciarla e dirle che la ama, avere i nonni è un privilegio che non tutti abbiamo , ma se hai la fortuna di averli ancora con te ricordati di dirgli quanto sono importanti, di ascoltarli e di dedicargli attenzioni perché saranno quei frammenti di tempo che porterai con te per tutta la vita. ❤️ You will bring your grandma ‘s hugs with you for the rest of your life.”

L’auguro per Elisabetta dunque è quello che facciamo a tutti noi in questi mesi difficili: torneremo presto a riabbracciarci.