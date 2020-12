Lutto per Gianni Sperti. Nelle ultime ore, infatti, il noto ballerino ha dovuto dare un triste annuncio sul suo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIANNI SPERTI (@giannispertiofficial)



Dopo la morte del padre, l’opinionista di Uomini e Donne ha pubblicato un post dove ha annunciato ai suoi fan il grave lutto che lo ha colpito. Non ha specificato le cause della sua morte e l’età, tuttavia, i commenti di vicinanza non si sono fatti attendere, sia quelli di persone comuni che di personaggi noti. A tal proposito, vi abbiamo parlato anche del lutto che ha colpito Paola Perego.

Lutto per Gianni Sperti, il post commovente su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIANNI SPERTI (@giannispertiofficial)



Sul suo profilo Instagram, Gianni Sperti ha postato un’immagine con uno sfondo nero sul quale compare la scritta: “Ciao papà”. Una frase che lascia trapelare tutta la tristezza e lo sgomento per la perdita di una figura per lui così importante. Solo qualche mese fa, infatti, a giugno, aveva voluto condividere una foto con i suoi fan in cui si mostrava in compagnia del padre dopo i lunghi mesi di lontananza per colpa del lockdown.

Nel post aveva espresso tutta la sua felicità per il fatto che dopo sette lunghi mesi era riuscito a riabbracciare il suo papà, non a caso, come didascalia aveva scritto: “Finalmente, dopo sette lunghi mesi, ho potuto riabbracciare il mio papà”.

Oggi, invece, Gianni Sperti si ritrova a dover pubblicare un post molto diverso da quei giorni felici e al suo cordoglio si sono voluti unire tantissime persone, con commenti e parole di conforto. Roberta di Padua del Trono Over, ad esempio, si è detta molto dispiaciuta e di esserle vicina con un abbraccio. Anche le ex troniste hanno espresso il loro affetto come Clarissa Marchese e Ida Platano.

L’amore di Gianni Sperti per i suoi genitori è noto ai suoi fan. Ricorderete, circa un anno fa, il post che aveva pubblicato per celebrare il loro anniversario di matrimonio. Per quell’occasione aveva esaltato l’amore infinito della coppia che aveva raggiunto cinquant’anni di matrimonio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIANNI SPERTI (@giannispertiofficial)



Il lutto che ha colpito Gianni Sperti ha spinto i suoi fan a tornargli indietro l’affetto e l’amore che il ballerino ha dimostrato per la sua famiglia, in questo caso per il suo papà.

E voi, unimamme, avete seguito la vicenda di Gianni Sperti? Cosa ne pensate?