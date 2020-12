Trema l’Italia per una forte scossa di terremoto nitidamente percepita in gran parte della Penisola: ecco da dove è partita.

Avvertita nel veronese ma anche in gran parte del Veneto, con segnalazioni dalla Lombardia e persino dalle Marche.

Una scossa di terremoto attorno alle 12.20 ha fatto tremare gran parte dell’Italia.

L’epicentro non è stato però lungo la Penisola bensì nella zona di Zagrabia, in Croazia, a 217 chilometri da San Dorligo.

Si parla di una magnitudo superiore ai 6.0, 6.3 per la precisione.

Secondo quanto si apprende ci sarebbero state ben 735 segnalazioni in un raggio di 352km.

Non si hanno ancora informazioni su eventuali danni a cose o persone ma si attendono importanti aggiornamenti a breve. Pare comunque che diverse strutture sono state danneggiate e si profila così all’orizzonte una nuova dura prova per un popolo già passato per grandi difficoltà come quello croato.