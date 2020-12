Gianluca Vacchi stupisce parlando della figlia Blu Jerusalema

L’imprenditore italiano, Gianluca Vacchi, ha da pochi mesi avuto una figlia, Blu Jerusalema. in un’intervista svela dei dettagli intimi.

Unimamme abbiamo imparto a conoscere il miliardario Gianluca Vacchi in veste di papà. Da quando è nata la sua prima figlia, Blu Jerusalema, si è mostrato affettuoso e presente come ha anche spesso confermato la compagna e mamma della piccola, Sharon Fonceca.

La famiglia ha festeggiato il Natale in Italia, a Bologna, con i parenti della modella venezuelana, ma presto partirà per Miami. Ad un settimanale ha raccontato dei dettagli del momento del parto e della nascita ed ha rivelato il vero significato del nome della figlia.

Gianluca Vacchi papà premuroso: svela il vero significato del nome della figlia

Al giornalista del settimanale Hola!, il neo papà, Gianluca Vacchi, ha raccontato delle sue emozioni vissute in sala parto e quando per la piccola volta ha visto Blu Jerusalema.

Vacchi ha assisito al parto cesareo ed era attento a tutto quello che accadeva assicurandosi che tutto andasse per il meglio. Vedere la piccola per la prima volta è stato un momento emozionante e l’imprenditore, che siamo abituati a vederlo sempre sicuro, si è lasciato andare in un pianto di gioia: “Piangevo, piangevo solo. Poi sono riuscito a dire: “Sta bene ed è bellissima, amore“.

Il parto è andato tutto bene anche se la piccola è nata con una malformazione al palato, ma i medici hanno assicurato che con un intervento chirurgico si potrà risolvere tutto e la piccola potrà avere una vita normale.

Durante l’intervista esclusiva, Sharon ha confessato di come il compagno sia un ottimo padre: “Non ho mai dubitato che sarebbe stato un grande padre, ma vederlo in azione supera tutte le mie aspettative e non solo: come la prende tra le braccia, come la tiene per cambiarla, nutrirla”. Solo all’inzio aveva paura di prenderla in braccio perchè era molto piccola, ma poi i medici hanno spiegato come fare e si è tranquillizzato.

La coppia super famosa sui social ha scelto un nome inusuale per la loro prima figlia.

Gianluca Vacchi rivela la storia dietro il nome: “Tutto inizia dall’ultimo capitolo della Bibbia, dove si parla di Gerusalemme nell’Apocalisse“. Qui Gerusalemme è intesa come “rivelazione” e non come la fine. Una terra promessa senza dolore, morte ma solo con pace, gioia. Blu invece si riferisce al mare, che mancava a Gerusalemme in quanto rappresentava ciò che non si conosceva. Quindi Blu è contro la paura.

Voi unimamme li seguite suoi social? Vi piacciono in versione neo genitori?