Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi mostrano la figlia: “Ha una malformazione” | FOTO

Ecco le tanto attese e desiderate foto della figlia di Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca. I neo genitori condividono anche una loro preoccupazione.

Unimamme vi avevamo parlato delle numerose critiche che Sharon Fonseca, influencer, imprenditrice e compagna di Gianluca Vacchi ha ricevuto sotto una delle sue ultime foto con la figlia.

La bellissima modella venezuelana è stata aspramente criticata perchè da quando la sua prima figlia, Blu Jerusalema, è nata non ha mai mostrato il suo viso. Finalmente i fan più curiosi sono stati accontentati; ecco che sul profilo della 25 enne sono state pubblicate le foto della famiglia e viene svelato anche un particolare che fino ad oggi è stato tenuto nascosto.

Le foto della figlia di Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca e la confessione dei neo genitori

Il miliardario Gianluca Vacchi e la sua compagna Sharon Fonseca, che da quando è rimasta incinta abbiamo imparato a conoscere, l’avete vista da piccola? Sempre bellissima, hanno avuto la loro prima figlia Blu Jerusalema nata due mesi fa.

I neo genitori, prima di oggi, non avevano mostrato il viso della piccola di casa, ma solo foto/video con lei in braccio e rigorosamente di spalle.

Ecco che però arrivano per la gioia dei numerosi fan che non aspettavano altro. Una bambina bellissima delle foto dolcissime e bellissime; dai loro occhi si vedere tutto l’amore che hanno verso la loro Blu Jerusalema.

Foto di famiglia scattate per il settimanale Hola! al quale Vacchi ha anche rilasciato un’intervista. La modella venezuelana oltre a postare le foto condivide con i fan le sue preoccupazioni per la bambina che è nata con una malformazione al palato e dovrà sottoporsi ad un intervento: “Con tanto amore vogliamo condividere la storia della nascita della nostra Blu Jerusalema. Siamo molto felici che finalmente possiate vederla. Blu è nata con una palatoschisi. Immediatamente la nostra anima e il nostro cuore sono stati al fianco di nostra figlia, ma anche delle famiglie che hanno vissuto la stessa situazione, perché è una cosa che accade a 1 bambino su 700. Abbiamo la fortuna di avere una grande equipe medica per la nostra bambina che a tempo debito potrà procedere con l’intervento chirurgico per aiutarla così a vivere una vita del tutto normale“.

La palatoschisi è una patologia congenita, che si manifesta fin dalla nascita, caratterizzata da una malformazione del palato molle e/o duro, dando origine ad una “fessura” di grandezza variabile. Spesso è associata ad un’altra malformazione del viso conosciuta con il nome di labbro leporino. Oltre a problemi estetici può anche dare altri problemi quando si mangia, quando si parla o problemi all’orecchio.

L’unico modo per curarla è un intervento. La coppia ha voluto parlare di questa malformazione anche, data la loro visibilità, per sensibilizzare e sostenere le fondazioni: “Non tutte le famiglie possono avere le nostre stesse cure, è per questo motivo che abbiamo deciso di cogliere questa opportunità per diffondere consapevolezza e sostenere fondazioni come Operation Smile che si occupano di aiutare le famiglie in questa situazione“.

Un’importante associazione anche in Italia, ma che cura i bambini di tutto il Mondo

Anche in Italia ci sono associazioni simili come “Emergenza Sorrisi“, il cui presidente il Dottore Fabio Massimo Abenavoli è impegnato in prima linea per restituire un sorriso ai bambini che nascono con delle malformazioni, come il labro leporino, soprattutto nei Paesi colpiti dalla guerra: “Noi ci siamo. Sempre. Ci chiamano dall’Iraq o dall’Afghanistan? Ci siamo. Anche se c’è la guerra, anche se è pericoloso. Siamo dove si soffre, siamo dove serviamo: curare è la nostra preghiera laica. Siamo volontari, siamo medici: la nostra vita è anche questa”. Grazie a 375 medici e infermieri volontari, Emergenza Sorrisi ha già regalato un nuovo sorriso a oltre 5.200 bambini affetti da labbro leporino, palatoschisi, malformazioni del volto, esiti di ustioni o traumi di guerra e altre patologie invalidanti.

Voi uniamme avete visto che bella la piccola? A chi somiglia alla mamma o al papà? Eravate a conoscenza di questa malformazione?