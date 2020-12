Sharon Fonseca criticata per la foto con la figlia Blu Jerusalema

E’ criticata la compagna di Gianluca Vacchi, Sharon Fonseca, per delle foto che si è scattata con la figlia e pubblicate sui social.

La bellissima modella venezuelana, Sharon Fonseca, poco più di due mesi fa è diventa mamma per la prima volta di una bambina.

Lei, che si sta riprendendo dal parto che non è stato semplice, sta pubblicando in questi giorni diverse foto/video con la piccola ed anche con l’altro suo “figlio”. Ieri vi avevamo svelato di chi si trattava, ve lo ricordate?

Sharon Fonseca duramente criticata per le foto con la figlia: i fan si sono schierati

Gianluca Vacchi, l’imprenditore italiano, ha avuto una figlia da Sharon Fonseca, di nome Blu Jerusalema. Questo evento lo ha cambiato ed è diventato un papà attento e premuroso oltre ad essere un compagno super innamorato.

I due, anche se hanno diversi anni di differenza, sono una coppia affiatata nella vita, ma anche quando si tratta di fare i balletti a tempo di musica sui social. I loro video sono sempre divertenti e ricevono moltissimi like e commenti di ammirazione.

La modella venezuelana che nel frattempo ha lanciato un suo marchio di abbigliamento, negli ultimi giorni è più attiva sui social mostrando anche la figlia e l’altro figlio della coppia, il cane Gordo che a tutti gli effetti fa parte della famiglia: “ Siamo pronti per il Natale con il nostro primo bambino . Gordo si sente strano con l’arrivo della piccola, per la prima settimana l’ha ignorata completamente mentre adesso si sta avvicinando a poco alla volta . Non vedo l’ora di vederli interagire! “.

La passione della coppia verso gli animali è nota, sono tante le foto dove si mostrano circondati dai loro cani. Oggi, Sharon ha pubblicato un’altra foto molto bella di lei seduta sul divano con in braccio Blu Jerusalema ed accanto a loro Gordo. Nella didascalia scrive: “Questo è quello di cui parlavo ieri, ama avvicinarsi a lei, ma mantenendo un poco di distanza 😂😍 I miei due piccoli bambini ❤️“.

Purtroppo la Fonseca anche con questa foto è stata oggetto di numerose critiche. Sono diversi gli utenti che l’accusano di sbagliare a non mostrare il volto della piccola; “La foto è carina, ma non posso dire che è carina anche la piccola, non l’hanno ancora mostrata“, “Perchè tanto mistero?“, “Hanno mostrato le foto durante la gravidanza e anche del parto, perchè non mostrano la bambina?“. C’è anche chi l’accusa di fare solo marketing: “Non la mostra perchè deve aspettare che una rivista gli dia dei soldi per le foto in esclusiva. Solo dopo la mostreranno nei loro video“.

C’è però anche chi la difende affermano che non vogliono mostrare il volto di Blu Jerusalema per proteggerla dagli heaters e che lo faranno quando si sentiranno pronti. Certo che questa è una scelta che devono e possono prendere solo i genitori e nessun altro.

Altri fan hanno puntato il dito sul fatto che sia pericoloso far stare un animale, il cane in questo caso, vicino alla bambina. Consigliandole di non lasciarli mai soli nella stessa stanza per evitare che il cane potrebbe farle del male anche non volendo.

Voi unimamme cosa ne pensate di queste critiche? Per ora ne la Fonseca e ne Vacchi hanno risposto.