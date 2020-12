Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca festeggiano il Natale in famiglia, augurando buone feste ai fan con una foto molto tenera della piccola Blu Jerusalema.

Qualche giorno fa il miliardario italiano, Gianluca Vacchi, ha condiviso le foto della sua prima figlia sui suoi social e pubblicate da un giornale Hola! correlate da una sua intervista su come è essere diventato padre.

Stessa cosa anche per la compagna e mamma della piccola Blu Jerusalema, Sharon Fonseca. Adesso per augurare ai loro fan Buon Natale, la coppia ha pubblicato uno scatto tutto natalizio di loro tre. Bellissimi.

Il video e la foto per augurare Buon Natale da Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca

La primogenita di una delle coppie social più seguite ed amate sui social, Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi erano stati criticati dai loro numerosi fan per non aver ancora mostrato le foto della loro piccola Blu Jerusalema.

I fan più curiosi sono stati accontentati, pubblicate una serie di bellissime foto della famiglia felice ed un quadretto familiare perfetto, dietro il quale si nasconde un piccolo problema inaspettato. I genitori della piccola sono preoccupati per una sua malformazione: “Blu è nata con una palatoschisi. Immediatamente la nostra anima e il nostro cuore si sono stretti attorno a nostra figlia, ma allo stesso tempo alle famiglie che hanno vissuto la stessa situazione, questo accade a un bambino su settecento“.

Hanno reso noto un problema che colpisce un bambino su 700, ma per fortuna con un’operazione si può guarire, ma non tutti possono avere accesso alle stesse cure. Per questo hanno “pubblicizzato” e aiutato un’associazione benefica che aiuta i bambini con difficoltà economiche.

Per fare gli auguri di Natale ai loro fan ecco un’altra bella foto natalizia dove la protagonista non può che essere la piccola di casa. Mamma Sharon è super felice: “Il Natale più dolce come una famiglia di 3 persone ❤️ sei il nostro più grande regalo angelo mio“. Non da meno il papà che commenta: “Buon Natale dalla nostra famiglia“.

Natale che i neo genitori hanno passato a Bologna, a casa con la famiglia di lei. Tutti insieme hanno fato il pranzo del 25 in pigiama coordinati e poi un divertente balletto a suon di musica per augurare Buone Feste.

I parenti della bellissima modella venezuelana ripartiranno per Miami dopo capodanno, ma ancora non c’è niente di preciso perché si dovrà capire se potranno viaggiare e con quali modalità.

Voi unimamme come avete trascorso il Natale?