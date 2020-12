By

Un regalo che ha cambiato la vita di due famiglie; un test del dna dal quale si è scoperta una verità tenuta nascota per 30 anni.

Scegliere un regalo può diventare un’ardua impresa sopratutto se si vuole stupire l’altra persona. Quella che vi raccontiamo oggi è la storia di un ragazzo che ha pensato di regale alla sua fidanzata un test del Dna.

Di certo non è un regalo comune, anzi, ma purtroppo quello che hanno scoperto dai risultati li ha sconvolti cambiando per sempre le loro vite.

Test del Dna: due fidanzati scoprono di essere fratellasti

Questa storia con una trama degna di un film è stata raccontata dallo stesso protagonista con un post sul forum di Relationship Advice di Reddit. Il ragazzo sperava di trovare parole di conforto da degli estrani, ma rimanendo anonimo.

Tutto è iniziato quando il giovane ha deciso di regalare alla fidanzata per Natale un kit per eseguire il test del Dna. Regalo accolto anche con molto entusiasmo, ma dal risultato del test hanno fatto una scoperta incredibile.

La coppia ha eseguito il test e dopo aver avuto i risultati hanno scoperto di avere un legame di parentela; erano fratellastri. Subito hanno iniziato a cercare di capire come fosse possibile e dopo alcune ricerche hanno scoperto che avevano lo stesso padre.

La ragazza, 30 anni, ha subito chiamato la madre che in un primo momento è rimasta molto sorpresa, ma quando ha saputo il nome del suocero ha confessato tutto. Un segreto che ha tenuto per se per 30 lunghi anni senza rivelarlo mai a nessuno.

Tutto è successo quando la mamma ed il padre non biologico hanno deciso di prendersi un momento di pausa; lei è tornata per pochi giorni con il suo ex, il padre del ragazzo che ha scritto su Reddit. Tutto è finito subito ed i genitori della 30enne sono tornati insieme ignari che lei fosse la figlia di un altro.

I commenti sotto al post sono di consolazione verso il ragazzo: “Non è colpa tua. La madre della tua fidanzata le ha mentito, non hai fatto nulla di sbagliato e spero che possiate sostenervi a vicenda“. “La biologia non fa un padre, ma ignorare il consenso del padre in questa situazione e scegliere di allevare il bambino con qualcun altro è crudele” scrive un altro utente.

Voi unimamme cosa ne pensate di questa vicenda?