Capodanno 2021 è arrivato e lo si trascorrerà a casa insieme ai familiari: ecco qualche attività da fare con i bambini.

Come le festività natalizie appena trascorse, anche il Capodanno si trascorrerà a casa insieme ai propri cari.

In base all’ultimo decreto emanato dal governo, l’Italia tornerà ad essere zona rossa dal 31 dicembre, proprio per evitare che ci siano assembramenti e una maggiore diffusione del virus.

Di conseguenza, dal momento che anche il Capodanno si vivrà tra le mura della propria casa, abbiamo pensato di consigliarvi qualche attività da fare, soprattutto in presenza di bambini piccoli.

Del resto si sa i più piccoli in queste occasioni tendono ad annoiarsi in fretta e in molti casi a fare anche diversi capricci.

Ecco perché è necessario saperli intrattenere con qualcosa di divertente e che unisca tutta la famiglia.

Un modo per vivere l’arrivo del nuovo anno in modo un pò più spensierato e senza troppi pensieri.

Capodanno 2021: tutte le attività da fare a casa insieme ai bambini

Innazitutto partiamo dai genitori che hanno bambini in casa nati da poco. Anche in questo caso non bisogna rinunciare a festeggiare.

Ma cosa si può fare per trascorrere una serata diversa dalle altre? Per prima cosa ci si potrebbe vestire bene ed eleganti, in coordinato con tutta la famiglia compreso anche il neonato.

Preparare poi una bella cena o perché no ordinarla e subito dopo mettere a nanna il piccolo, in modo tale da potersi godere qualche ora di sernità insieme al proprio partner!

Capodanno: cosa fare con i bambini dai 3 ai 5 anni

Con dei bambini così piccoli, è davvero difficile poter arrivare alla mezzanotte perché magari sono abituati ad andare a letto presto! Per questo motivo si potrebbe organizzare un Capodanno finto, spostando le lancette dell’orologio e festeggiarlo insieme a loro per poi metterli a dormire.

Una volta addormentati i piccoli vi potrete godere il resto della serata insieme al vostro compagno e magari attendere anche la mezzanotte!

Capodanno: attività da fare con i bambini dai 5 anni in su

Quando i bimbi sono un pò più grandicelli sono tante le idee che si possono organizzare per vivere una serata insieme e soprattutto divertente.

Ecco allora qualche idea da cui prendere spunto:

Organizzare una bella caccia al tesoro da fare tutti insieme in attesa della mezzanotte;

da fare tutti insieme in attesa della mezzanotte; Fare un bel concerto di padelle , mestoli e pentole nel momento in cui scatta la mezzanotte proprio per accoglierlo al meglio e in allegria;

, mestoli e pentole nel momento in cui scatta la mezzanotte proprio per accoglierlo al meglio e in allegria; Divertirsi con un bel karaoke , in questo caso le canzoni della Disney possono essere di grande supporto;

, in questo caso le canzoni della Disney possono essere di grande supporto; Giocare ai travestimenti e indovinare il personaggio di un cartone animato , di un film preferito, di una favola, uno storico o della televisione;

, di un film preferito, di una favola, uno storico o della televisione; Organizzare una bella festa in costume , magari con qualche abito a tema o perché no in pigiama;

, magari con qualche abito a tema o perché no in pigiama; Pianificare un bel cenone in cui si chiede ad ogni partecipante della famiglia di indossare l’abito o l’accessorio più strambo che abbia: ad esempio un cappello alto alto, scarpe da clown, una parrucca;

in cui si chiede ad ogni partecipante della famiglia di indossare l’abito o l’accessorio più strambo che abbia: ad esempio un cappello alto alto, scarpe da clown, una parrucca; Allestire una parte della stanza per fare un set fotografico e scattare dei belli scatti ricordo;

e scattare dei belli scatti ricordo; Iniziare la cena con un bell’aperitivo fatto di cockatil analcolici e ombrellini, magari anche con qualche altra decorazione dalla frutta colorata ai pupazzetti

E voi unimamme avete qualche altra idea su come trascorrere il Capodanno insieme ai vostri bambini?