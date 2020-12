Chiara Ferragni: prima e seconda gravidanza a confronto

La seconda gravidanza di Chiara Ferragni procede a gonfie vele. L’influencer è entrata nella 27esima settima e mostra la pancia ai fan.

L’influencer italiana più famosa nel mondo ed anche quella più criticata è sicuramente Chiara Ferragni. Ogni suoi post sui social riceve sempre tanti commenti, a volte negativi, ma lei è sempre se stessa e non si fa influenzare dagli heaters.

La vita dell’influencer è sotto gli occhi di tutti, almeno quello che vuole mostrare; è sposata con il rapper Fedez, matrimonio da sogni e super blindati in Sicilia, ed ha un figlio nato nel 2018, Leone. Un bambino biondo con gli occhi azzurri e molto solare per il quale i fan impazziscono. Adesso la coppia aspetta un altro figlio, una bambina, ma della quale ancora non hanno reso noto il nome.

Gravidanza a confronto per Chiara Ferragni: ecco le due foto

Chiara Ferragni entra ufficialmente nel 7° mese, per l’influencer si prospetta un 2021 stupendo con la nascita della sua secondogenita. Siamo abituati a vedere i Ferragnez nella loro quotidianità e da quando hanno dato la notizia della seconda gravidanza, che dovrebbe concludersi tra circa tre mesi, stiamo seguendo passoper passo il suo evolversi.

Ha mostrato ai fan l’ecografia, ha raccontato di quando ha fatto l’esame per i controllo del diabete e poi ha più volte mostrato la differenza tre le sue due gravidanze (di lEone era rimasta incinta a luglio 2017).

Unimamme sappiamo bene che ogni gravidanza è a se, anche per la Ferragni è così. Infatti aveva raccontato di come si sentiva: “Con la bambina mi sento molto più gonfia di come ero con Leo. Con Leo è successo solo l’ultimo mese e mezzo. Con la bambina a 6 mesi già mi sento gonfia la maggior parte del tempo, specialmente alle gambe“, un disturbo che hanno molte donne durante la gravidanza.

Ecco che adesso arriva un altro confornto con la prima gravidanza; l’imprenditrice digitale ha messo a confronto una sua foto del 2018 con una attuale, di lei alle 27esima settimana. Stessa posa, stesso outfit e stessa pancia.

Inutile da dire che i fan sono impazziti per questa foto, in poco tempo ha raggionto tantissimi like e commenti. C’è chi ha fatto un paragone tra la forma delle due pancie ricoradando i detti antichi: “Pancia pizzuta maschietto, pancia tonda femmina così dicono i miei nonni“, oppure “a pancia delle bimbe è più bassa….mentre x i maschietti è più alta e a punta“.

Poi ci sono anche i classici commenti divertenti: “io quando respiro ho una pancia piu grossa🤣 che triste storia” oppure “Prima e dopo cenone di natale a Bari a casa di Nonna Peppina“.

In questo anno molto particolare la coppia si è stata molto attiva nel sociale raccoglendo diverse volte fondi per aiutare nell’emergenza sanitaria. Adesso che il 2020 sta per finire si stanno godendo il piccolo Leone tra giochi in casa ed anche delle passeggiate sulla neve per fare i pupazzi di neve che i bimbi amano.

Voi unimamme seguite la Ferragni suoi social?