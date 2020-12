Eurospin richiama alimenti per bambini: il rischio è grave

La catena della grande distribuzione, Eurospin, richiama due tipi di alimenti per bambini per un grave rischio.

Unimamme sono giorni che vi segnaliamo il richiamo da parte del Ministero della Salute di alcni lotti di una pappa destinata ai bambini molto piccoli dai 4 mesi in su.

Con il richiamo di oggi siamo a tre marche distinti e vendute in diversi supermercati sparsi sulla nostro penisola. I richiami sono molto importanti perchè permettono di tutelare la nostra salute. In particolar modo questo è importante non solo perchè si tratta di un alimento destinato ai piccoli di casa, ma anche il motivo “presenza di un allergene non dichiarato in etichetta”. Vediamo di cosa si tratta.

Eurospin richiama due alimenti per bambini: la marca ed il lotto da controllare

Sul sito del Ministero della Salute è stato pubblicato il richiamo di due tipi di farine che si usano per preparare le pappe dei neonati aggiungendo ad esepio il brodo vegetale. Si tratta di crema di cereali e crema di riso mais e tapioca a marchio Prime Pappe venduto nei discount di Eurospin.

I dettagli della crema di riso mais e tapioca:

Denominazione di vendita : crema di riso mais e tapioca

: crema di riso mais e tapioca Marchio del prodotto : Prime Pappe

: Prime Pappe Nome o ragione sociale dell’OSA : Eurospin Italia spa

: Eurospin Italia spa Lotto di produzione : CI e BI

: CI e BI Sede dello stabilimento : Halleiner Landesstrasse, 3 – Puch Austria

: Halleiner Landesstrasse, 3 – Puch Austria Nome del produttore: Gittis Naturprodukte GmbH

Gittis Naturprodukte GmbH Data di scadenza o termine minimo di conservazione : 02/03/2022

: 02/03/2022 Descrizione peso/volume di vendita: 200 gr

I dettagli della crema di cereali:

Denominazione di vendita : crema di cereali

: crema di cereali Marchio del prodotto : Prime Pappe

: Prime Pappe Nome o ragione sociale dell’OSA : Eurospin Italia spa

: Eurospin Italia spa Lotto di produzione : CI e DJ e QK

: CI e DJ e QK Sede dello stabilimento : Halleiner Landesstrasse, 3 – Puch Austria

: Halleiner Landesstrasse, 3 – Puch Austria Nome del produttore: Gittis Naturprodukte GmbH

Gittis Naturprodukte GmbH Data di scadenza o termine minimo di conservazione : 01/03/2022 e 11/05/2022

: 01/03/2022 e 11/05/2022 Descrizione peso/volume di vendita: 200 gr

Il motivo è la presenza dell’allergene soia non dichiataro in etichetta ed è lo stesso dell’allerta di qualche giorno fa sempre di una crema di riso mais e tapioco a marchio Selex.

Chiunque fosse in possesso di questi quattro lotti può riportare il prodotto al punto vendita per chiedere un rimborso o una sostituzione dell’articolo. Come per tutti i richiami non c’è bisogno di esibire lo scontrino fiscale.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo richiamo? Cosa ne pensate? Consumate il prodotto?