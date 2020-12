In occasione del Capodanno, in molti sono alla ricerca dei messaggi di auguri più belli da inviare ai propri genitori o ai propri figli.

Se state cercando un messaggio speciale con cui stupire i propri cari, che possa regalare un sorriso in un momento così incerto e difficile, la scelta è davvero ampia. Dal momento che il lockdown costringerà molte persone, genitori e figli, a non poter festeggiare l’arrivo del nuovo anno insieme, diventa ancor più importante far sentire la propria vicinanza con un messaggio che non sia il solito messaggio di auguri scontato, ma qualcosa che riesca a dimostrare vicinanza e riconoscenza. A proposito del Capodanno date un’occhiata alle regole e ai divieti.

Messaggi di auguri più belli per esprimere gratitudine

Se, ad esempio, dovete fare degli auguri di Capodanno originali ai vostri genitori potete ringraziarli con un messaggio in cui esprimete gratitudine e, in questo caso, potrebbe ritornarvi utile il proverbio che recita:

“Compito dei genitori è donare due cose ai figli: le radici e le ali”;

Alla fine del messaggio potete proseguire ringraziandoli di avervi donato quasta grande eredità. In ultimo, potete adattare la dedica all’occasione, aggiungendo un riferimento all’anno trascorso e un augurio per l’anno in arrivo del tipo: “Che questo anno possa portarvi gioia e sorrisi, cari mamma e papà”.

Un’altra frase molto profonda è quella di Rosseau che cita:

“La vera felicità non si descrive, si sente”;

In questo modo, farete capire ai vostri genitori che la vostra felicità sono loro e che non ci sono abbastanza parole per descrivere ciò sentite nel vostro cuore per loro. Un buon modo per colmare la vostra assenza se vi trovate lontani, che sicuramente sarà apprezzato.

Per i messaggi di auguri più belli da fare ai vostri genitori o figli, il consiglio, comunque, è sempre quello di essere più semplici possibile. È inutile, infatti, scrivere messaggi lunghissimi, anche se questo dipende dal rapporto che vi lega ai vostri figli o genitori. Le relazioni, infatti, sono state messe a dura prova dalla pandemia e, a tal proposito, se siete genitori, stressati dalla pandemia leggete i 4 consigli utili per gestire per il 2021.

Se, ad esempio, avete litigato, non ha molto senso inviare messaggi di auguri troppo brevi anzi, al contrario, potrete sfruttare l’occasione per chiarire e lanciare un segnale di pace. In altre parole, le frasi di auguri per i vostri genitori o figli dipendono moltissimo dal tipo di rapporto che avete con loro in questo momento.

Se, invece, siete genitori e volete approfittare del nuovo anno per fare gli auguri ai vostri figli e infondergli fiducia potete ricorrere a Shakespeare che cita:

“Non è nelle stelle che è conservato il nostro destino, ma in noi stessi”;

Se vostro figlio sta attraversando un periodo difficile, invece, potete dargli forza citando una frase di Euripide:

“Non sprecare lacrime per i dolori di ieri”;

Potete terminare la dedica, così: “ ti auguro un anno pieno di amore e vita, e che ogni giorno che verrà, sia per te pieno di felicità! Auguri da mamma e papà!”.

Se amate la musica, potete ricorrere alle frasi di una canzone che vi piace. Molte persone, infatti, non sanno come scrivere una bella dedica alle persone care e, in questo caso, un buon modo può essere quello di dedicare loro un passo di una canzone. Tra le canzoni dedicate ai figli, ricordiamo quella di Elisa “Promettimi” e “Per sempre” di Ligabue. Una delle canzoni più belle dedicate ai genitori invece è sicuramente quella di Cremonini “PadreMadre”.

E voi unimamme, vi sono piaciuti questi suggerimenti per scrivere i messaggi di auguri più belli?