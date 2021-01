Bimbo di due anni rischia la vita: il video del salvataggio è da brividi

Una bimbo di due anni rischia la vita, il video del salvataggio è unico. I genitori del piccolo non si erano all’oscuro.

Unimamme vi abbiamo raccontato diverse vicende di bambini anche molto piccoli che sfuggono al controllo dei genitori o di chi in quel momento si sta prendendo ccura di loro e si mettono in situazioni di pericolo molto gravi.

Ad esempio c’è la storia del bambino che è uscito da casa dei nonni per cercare di raggiungere la madre che era al lavoro o come il bambino che di notte ha preso il suo zaiono ed è andato in strada per recarsi a scuola.

Adesso una vicenda molto simili che vede come protagonista un bambino di due anni ed il suo salvatore.

Bimbo di due anni rischia la vita: soccorso da un volontario

Era domenica 20 dicembre ed era sera, in una strada buia ed abbastanza trafficata un bambino di soli due anni camminava da solo con il rischio di essere investito dalle tante macchine che passavano.

Per sua fortuna è stato intercettato da un 47enne volontario del servizio di emergenza 118 che grazie alla sua prontezza di reflessi ha fermato l’auto ed è subito corso per raggiungere il poccolo e metterlo in salvo.

Il sccoritore si chiama Gabriele Laiso dopo aver fermato l’auto si è lancito di corsa per prendere il bimbo, pochi secondi di panico sottolineato anche dalla preoccupazione dall’amica del 47enne che era in auto con lui, ma per fortuna tutto è andato bene. Il piccolo è stato riconsegnato ai genitori che abitano in una delle case della zona che non si erano accorti della fuga.

Intervistato da Repubblica, Gabrile Laiso che ha salvato il piccolo ha raccontato: “Non è la prima volta che mi succede di salvare persone, gli anni scorsi ho contribuito a manovre di liberazione dell’ostruzione delle vie respiratorie di un uomo su una spiaggia e a quelle di rianimazione di un’altra persona dopo un incidente sulla Statale 7 all’altezza di Mesagne, in quel caso con un defibrillatore che ho sempre con me in auto“.

Anche se è abituato a mantenere il controllo in situazioni di pericolo, quella sera non la dimenticherà mai: “Una situazione del genere con un bimbo così piccolo non mi era davvero mai capitata e spero davvero non capiti mai più”.

Voi uniamme avete visto il video? Cosa ne pensate? E’ possibile che un bimbo così piccolo possa allontanarsi da casa senza che nessuno se ne accorga?