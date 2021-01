Nomi per gemelli, quali sono i più belli da scegliere per i bebè in arrivo?

By

Quali nomi scegliere quando sono in arrivo due gemelli? Ecco le più belle alternative tra i nomi della tradizione italiana, i nomi più moderni e quelli etnici.

Un figlio è sempre una grande e bella avventura per i neo-genitori: quando poi a nascere sono due gemelli gioia ma anche impegno sono moltiplicati.

Se scegliere il nome per un solo nascituro è un compito difficile e delicato, quando i nascituri diventano due – o addirittura tre! – per i genitori in attesa si prospetta una scelta ancora più ardua.

Quali nomi scegliere per i gemelli? L’importante è comunque scegliere dei nomi che piacciano e che, soddisfino a pieno i genitori: il nome accompagnerà i bambini per tutta la loro vita.

Ecco delle combinazioni che possano ispirare sia i genitori più attaccati alla tradizione che quelli moderni o, addirittura, quelli che vogliono dare ai figli nomi esotici.

Nomi per i gemelli, quali scegliere tra moderni, etnici o classici?

Molti genitori, tra i più tradizionalisti, decidono di dare ai propri gemelli in arrivo dei nomi legati alla tradizione siano entrambi maschietti, entrambe femminucce oppure un maschietto e una femminuccia.

E’ molto diffusa la scelta di nomi assonanti, cioè nomi che suonino bene se pronunciati insieme e che si accompagnino bene l’un l’altro.

Tra i più diffusi ci sono: Filippo e Carlotta, Flavia e Fulvio, Davide e Diana, Edoardo e Ginevra, Michele e Miriana.

Se invece i bebè in arrivo sono due maschetti, allora potrebbero chiamarsi Giorgio e Giulio, Dante e Mauro, Pietro e Lorenzo, Elia e Francesco.

Per le femminucce, invece dei nomi molti delicati e gentili possono essere Dafne e Irene, Sara e Sofia, Aurora e Luna, Virginia e Vittoria.

I nomi stranieri, invece, sono sempre più amati dai neo geonitori che, spesso, arrivano dal lontano Oriente o dai più vicini Paesi europei.

Tra i più utilizzati dai genitori ci sono: Michael e Thomas, Renee e Raoul per i maschietti; Jenny e Ginger, Frida e Lulù o Valerie e Violà per le femminucce.

Per le coppie di gemelli di sesso diverso, invece, sono particolarmente amati Renee e Charlotte, Simon e Tabitha o Jim e July.

I nomi per gemelli più moderni, infine, sono spesso presi dall’antichità greca e latina o dal Sistema Solare.

Per i maschietti sono molto diffusi nomi come Enea, Noah, Evan o Elia, ma anche Eros, Achille e Demetrio. Per le femminucce, invece spiccano Mia, Morgana, Veridiana o Zoe ma anche Sveva e Atena.

E voi Unimamme, che nome dareste a due gemellini? Che ne pensate?