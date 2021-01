Lo spettacolo di Roberto Bolle “Danza con Me” promette davvero tante sorprese e ospiti di grande rilievo. Questo è quello che emerge dall’intervista rilasciata dal noto ballerino.

Per prima cosa, spiega Roberto Bolle, darà inizio al 2021 danzando con la musica di Vasco Rossi e cantando con la presentatrice Michelle Hunziker. Quello che andrà in onda venerdì 1° gennaio, in prima serata su Rai 1, infatti, è uno spettacolo che combina danza, musica e un pizzico di eleganza. Nello spettacolo di Roberto Bolle Danza con Me”, in pratica, l’obiettivo sarà quello di dare ristoro all’anima e allo spirito grazie alla musica e alla danza.

Lo spettacolo di Roberto Bolle “Danza con me” porta in scena il sorriso

Lo spettacolo di cui Bolle ne è ideatore e direttore artistico, si propone un bell’impegno. Lo stesso ballerino, infatti, ha fatto sapere di sentirsi investito di una grande responsabilità. Il periodo che stiamo vivendo è molto incerto per questo vuole inviare con il suo show un messaggio di fiducia e cambiamento, facendo entrare nelle case degli italiani un pò di vitalità, qualche sorriso e un pizzico di bellezza che non guasta mai.

L’etoile conferma, poi, i rumors che volevano come ospite Vasco Rossi. Ci sarà e presenterà il suo nuovo singolo intitolato “Una canzone d’amore buttata via“. Roberto ballerà sulle note dei pezzi di Vasco accompagnato dalle ballerine Virna Toppi e Agnese Di Clemente e dal ballerino Gioachino Starace. Parlando di Vasco, poi, afferma, di essere rimasto colpito dal suo entusiasmo e dal suo amore per la danza.

Tra gli altri ospiti anche Michelle Hunziker con la quale annuncia un percorso tra i musical più amati di sempre. A proposito di Michelle avete letto il suo segreto per restare sempre in forma? La presentatrice di origine svizzera leggerà anche un pezzo contro la violenza sulle donne alla luce dell’aumento dei casi dovuti al lockdown. Avete letto il nostro articolo sulla violenza sulle donne vista dai bambini? Tra gli altri temi trattati, ci sarà anche quello sull’integrazione razziale affrontato, invece, da Ghali.

Ospite di Danza con me saranno anche Diodato, Fabio Caressa che si cimenterà nella telecronaca di un ballo e Miriam Leone insieme agli attori Francesco Montanari e Stefano Fresi. I tre attori si cimenteranno in esibizioni di canto e ballo.

Tornando al lockdown, Roberto Bolle durante la prima fase della pandemia ha sfruttato il tempo per scrivere anche un libro intitolato “Parole che Danzano” edito da Rizzoli. La motivazione che lo ha spinto a scriverlo è stata quella di ispirare i giovani che leggeranno il suo percorso di vita e i valori che l’hanno accompagnato. Il primo valore, per Bolle è sicuramente la danza che definisce la lingua della nostra anima, il secondo è la Perfezione, che spinge verso un ideale sempre irraggiungibile e, infine, l’orgoglio di essere italiano, non a caso, si è sempre detto fiero di esserlo.

Roberto Bolle, nato il 26 marzo del 1975, ha raggiunto il successo con le sue sole forze, partendo da un paese nella provincia di Alessandria, Casale Monferrato. Il padre era un meccanico e la madre, invece, faceva la casalinga. Fin dai primi anni di vita ha manifestò l’amore per la danza, perciò, i genitori lo iscrissero ad una scuola di danza. All’età di soli undici anni tiene l’esame presso il Teatro della Scala di Milano, superandolo brillantemente.

Alla domanda se andrà in pensione, Roberto Bolle risponde di non averne nessuna intenzione e di continuare a danzare fino a quando il fisico glielo permetterà. Quando questo non accadrà più ha rivelato di voler fare l’insegnante di danza anche se, ha spiegato, ha ancora tanta voglia di migliorare e perfezionarsi. Roberto Bolle, infatti, ha spiegato di provare grande passione per lo studio e il confronto con percorsi che ancora non conosce

E voi unimamme, guarderete lo show di Roberto Bolle Danza con Me?