Michelle Hunziker con Sole e Celeste: il primo video per bambini

Michelle Hunziker si diverte con Sole e Celeste in un nuovo progetto dedicato ai bambini. Il loro primo video.

Una delle conduttrici del nostro piccolo schermo più amate ed apprezzate è sicuramente Michelle Hunziker. La sua gioia, allegria e la sua vitalità sono contagiose e durante i suoi ultimi programma ha dato tutta se stessa.

La conduttrice di origini svizzere è molto seguita sui social dove mostra piccoli pezzi della sua vita con le figlie e con il marito Tomaso Trussardi. Eccola che dopo le feste di Natale è tornata più carica che mai con le piccole di casa, Celeste e Sole, per un progetto tutto dedicato ai bambini.

Michelle Hunziker: il nuovo progetto con le figlie Sole e Celeste

Natale in famiglia per la bella e simpatica conduttrice che ha festeggiato a casa con le figlie più piccole, Celeste e Sole, il marito, Tomaso Trussardi, e la mamma. Con loro il giorno della vigilia anche Aurora, la figlia avuta quando era giovanissima dall’ex marito il cantante Eros Ramazzotti.

Subito dopo le feste è arrivato un annuncio a sopresa sul suo profilo Instagram da parte di Michelle Hunziker; un allenamento con i bambini “Iron ciapet kids“, ma che è perfetto anche per gli adulti: “Nasce oggi un nuovo piccolo format per IRON CIAPET dedicato ai più piccoli e con i nostri coach Marco e Costanza! Un allenamento divertente e giocoso da fare insieme ai vostri bimbi“.

L’idea è stata acconta con entusiasmo dai suoi tantissmi fan che le hanno fatto i complimenti per aver pensato anche ai bambini: “Grazie…grazie…grazie….ci siamo divertiti…in questo brutto periodo …chiusi a casa… è stato un pomeriggio diverso“. Con le regole per cercare di contenere la pandemia sono state chiuse palestre e piscine ed anhce i bambini non possono più fare attività sportiva. Un modo per passare un’ora di divertimento con i piccoli di casa facendo anche un poco di sport che male non fa, considerando la vita sedentaria che in molti, in questo periodo, stiamo facendo.

Una serie diverte di circuiti dove vengono conivolti gli animali, cuscini e dopo un riscaldamento inziale anche tante risate. Un allenamento speciale per far divertire tutti. La Hunziker ha sempre dichiarato che fare attività fisica la fa sentire meglio e per questo ha voluto creare la “Iron Ciapèt” che riscuote molto successo sui social. Quest’estate ha creato anche un evento benefico che si è tenuto a Cervia. L’allenamento la unisce anche la figlia maggiore Aurora con la quale si è allenata molte volte durante la pandeia ed anche durante le vacanze estive.

Voi unimamme avete visto il video? Vi sembra un’india carina quella di allenarsi con i vostri figli?