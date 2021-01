Sfongliando il calendario del 2021 che è appena cominicato si deduce che l’anno sarà povero di ponti: niente weekend lunghi per le prossime festività.

Allo scoccare della mezzanotte di ieri milioni di italiani hanno dato, fiduciosi, il benvenuto al nuovo anno: un 2021 ricco di speranza.

Quali sono i ponti del nuovo anno? Pandemia permettendo, il nuovo calendario ha già offerto spunti per gite fuori porta e giorni di relax in più per allontanare gli affanni.

Il 2021 non permette ampi margini di manovra per gli amanti delle gite o del riposo nei fine settimana lunghi: il calendario previsto, infatti, non prevedrà alcun ponte in vista delle festività celebrate nel nostro Paese.

Ecco il calendario delle festività del 2021, i ponti e tutte le occasioni per riprendersi dagli affanni!

Festività e ponti del 2021: il calendario per lavoratori e studenti

Il 2021 appena cominciato sarà sicuramente un anno ricco di speranza e di ottimismo che, pandemia permettendo, rappresenterà una rinascita per molte persone.

In molti, infatti, hanno già cominciato a chiedersi quali saranno le festività previste per il nuovo anno e quanti ponti permetteranno agli italiani di godersi un weekend lungo.

Spente tutte le speranze, il 2021 sarà un anno privo di ponti e di weekend lunghi: gli amanti delle gite fuori porta dovranno presto rassegnarsi! Tutte le festività del nuovo anno, infatti, ricadranno proprio nel weekend.

Ecco il calendario delle principali festività del 2021 e i giorni in cui ricadono:

Epifania, 6 Gennaio: mercoledì

Pasqua, 4 Aprile: domenica

Pasquetta, 5 Aprile: lunedì

Festa della Liberazione, 25 Aprile: domenica

Festa dei lavoratori, 1 Maggio: sabato

Festa della Repubblica, 2 Giugno: mercoledì

Ferragosto, 15 Aprile: domenica

Giorno di Tutti i Santi, 1 Novembre: lunedì

Immacolata, 8 Dicembre: mercoledì

Natale, 25 Dicembre: sabato

Notte di San Silvestro: 31 dicembre, venerdì

Soltanto per Ognissanti e per l’Immacolata, dunque, sarà possibile immaginare un weekend un po’ più lungo.

Ovviamente, tutte queste previsioni vanno adattate alla situazione di emergenza sanitaria che, fino al raggiungimento di un’adeguata copertura vaccinale non ci darà ampio margine di mossa.

Qualora, invece, vi fosse un totale rientro in classe, per gli studenti si prospetta una situazione sicuramente più tranquilla. Il calendario scolastico di ogni regione, infatti, stabilisce e date di tutte le festività nazionali e regionali in cui le scuole restano chiuse.

Il Lazio e in Umbria, infatti ci sarà un ponte piuttosto lungo dal dal 31 maggio al primo giugno: la cosa non è prevista nelle altre regioni.

E voi Unimamme, cosa avete in programma per il prossimo anno? Che ne pensate?