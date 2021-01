Saldi Gennaio 2021: il calendario e le regole per regione

Se state aspettando i saldi di Gennaio 2021 ecco che vi diamo tutte le informazioni sulle date e le regole Regione per Regione.

Mancano poche ore alla fine dell’anno e con l’inizio di Gennaio arrivano anche i saldi di fine stagione. A differenza degli altri anni, quando i saldi iniziavano in tutte le Regioni piò o meno negli stessi giorni, quest’anno le date saranno scaglionate.

Inoltre, ci saranno anche delle limitazioni diverse da Regione a Regione a seguito della pandemia di coronavirus che ha colpito non solo il nostro Paese, ma il Mondo intero, causando diversi e seri problemi.

Saldi Gennaio 2021: il calendario e le regole Regione per Regione

Ecco le date e le regole Regione per Regione per i saldi invernali di fine stagioni. Alcune Regioni hanno avuto anche il via libera per poter anticipare i saldi con delle promozioni per incentivare gli acquisti. In molte regioni la partenza degli sconti sugli articoli è stata fissata per la prima settimana di gennaio, con scadenza tra febbraio e marzo, ma alcune hanno chiesto una proroga.

Iniziamo a vedere le date:

Basilicata: sabato 2 Gennaio

sabato 2 Gennaio Sicilia: sabato 2 Gennaio

sabato 2 Gennaio Campania: sabato 2 Gennaio

sabato 2 Gennaio Molise: sabato 2 Gennaio

sabato 2 Gennaio Valle d’Aosta: sabato 2 Gennaio

sabato 2 Gennaio Abruzzo: lunedì 4 Gennaio

lunedì 4 Gennaio Sardegna: martedì 5 Gennaio

Dopo qualche giorno anche:

Lombardia: giovedì 7 Gennaio

giovedì 7 Gennaio Puglia: giovedì 7 Gennaio

giovedì 7 Gennaio Piemonte: giovedì 7 Gennaio

giovedì 7 Gennaio Calabria: giovedì 7 Gennaio

giovedì 7 Gennaio Friuli Venezia Giulia : giovedì 7 Gennaio

: giovedì 7 Gennaio Umbria: sabato 9 Gennaio

sabato 9 Gennaio Lazio: martedì 12 Gennaio, ma resta consentito iniziare con le vendite promozionali anche nei 30 giorni precedenti, pratica altrimenti vietata per legge.

martedì 12 Gennaio, ma resta consentito iniziare con le vendite promozionali anche nei 30 giorni precedenti, pratica altrimenti vietata per legge. Marche: sabato 16 Gennaio

sabato 16 Gennaio Provincia autonoma di Bolzano: sabato 16 Gennaio

di sabato 16 Gennaio Provincia autonoma di Trento: i saldi sono liberi

A fine mese inziano i saldi invernali per 4 Regioni:

Liguria: martedì 29 Gennaio

martedì 29 Gennaio Veneto: mercoledì 30 Gennaio

mercoledì 30 Gennaio Emilia Romagna: mercoledì 30 Gennaio

mercoledì 30 Gennaio Toscana: mercoledì 30 Gennaio

Quali sono le regole che bisognerà rispettare?

Distanziamento sociale: mantenuta la distanza tra i clienti presenti nell’interno del negozio e quelli che aspettano fuori in fila.

mantenuta la distanza tra i clienti presenti nell’interno del negozio e quelli che aspettano fuori in fila. Disinfezioni mani: igienizzare le mani all’ingresso e prima di toccare i prodotti.

igienizzare le mani all’ingresso e prima di toccare i prodotti. Uso mascherine: i clienti ed i lavoratori devono assolutamente indossare i dispositivi di protezione individuali.

i clienti ed i lavoratori devono assolutamente indossare i dispositivi di protezione individuali. Cambi : la possibilità di cambiare il capo, spiega Confcommercio, dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme.

: la possibilità di cambiare il capo, spiega Confcommercio, dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. Misurare i capi : non ci sono regole precisi, dipende dal commerciante. Comunque si devono disinfettate le mani e, durante la prova dei prodotti, va sempre indossata la mascherina anche nei camerini.

: non ci sono regole precisi, dipende dal commerciante. Comunque si devono disinfettate le mani e, durante la prova dei prodotti, va sempre indossata la mascherina anche nei camerini. Pagamenti : favorito il pagamento elettronico e le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante.

: favorito il pagamento elettronico e le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante. Prezzo : c’è l’obbligo di indicare il prezzo prima e dopo lo sconto.

: c’è l’obbligo di indicare il prezzo prima e dopo lo sconto. Affissione del cartello sul numero massimo di clienti contemporaneamente ammessi e permanenza degli stessi nei negozi in tempi di Covid-19.

Voi unimamme in che Regione siete? Aspettate i saldi invernale per rinnovare il vostro guardaroba o quello dei vostri piccoli?