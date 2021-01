L’ex Miss Italia e volto di Temptation Island Vip Manila Nazzaro ha da poco fatto un annuncio doloroso: “Io e Lorenzo abbiamo perso il nostro bambino”.

Manila Nazzaro, ex Miss Italia e l’ex calciatore Lorenzo Amoruso quest’estate sono stati tra i protagonisti del reality show per coppie “Temptation Island Vip”. Tra alti e bassi, i due hanno messo alla berlina le discrepanze della loro relazione, riuscendo poi a risolverle.

La relazione tra i due ha continuato a procedere a gonfie vele negli scorsi mesi in cui, addirittura, si era parlato di un matrimonio tra i due: a causa dell’emergenza Coronavirus non c’è più stato tempo di iniziare i preparativi per il grande evento e i due hanno scelto di rimandarlo.

La partecipazione a Temptation Island ha cementato il rapporto tra i due che hanno dato la triste notizia e che, dopo la convivenza a Roma, avevano sognato di allargare la famiglia.

L’annuncio doloroso di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: “Abbiamo perso nostro figlio”

Sui profili Instagram di Manila Nazzaro e dell’ex calciatore Lorenzo Amoruso è da poco stata data una terribile notizia che ha lasciato tutti senza parole.

La coppia aveva partecipato all’edizione di Temptation Island Vip andata in onda la scorsa estate, uscendo dal programma con un rapporto solido e cementato da una convivenza a Roma.

I due hanno comunicato la gravidanza della donna di cui nessuno era a conoscenza e che, purtroppo, si è conclusa con un aborto spontaneo prima della fine del primo trimestre.

L’annuncio di Manila, invece, è arrivato in occasione del Capodanno, in un breve resoconto pubblicato dalla donna sul suo profilo Instagram. “E così salutiamo questo 2020, un anno segnato dall’incertezza, dalla lontananza e dal dolore per tantissimi. Per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del nostro amore, ma che ci ha lasciato un dolore profondo, quando, qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo“, ha scritto la donna.

La donna ha successivamente spiegato di aver voluto rivelare questa notizia per farsi forza e per provare a lenire un dolore immenso come quello della perdita di un figlio.

“Parlarne può essere una piccola carezza a tutte quelle coppie che hanno attraversato lo stesso dolore di cui non bisogna vergognarsi. Restare l’uno accanto all’altro, cari amici, è la cura per ogni dolore“, ha poi aggiunto.

La Nazzaro, già mamma di Nicolas e Francesco Pio nati da una sua precedente relazione, non ha specificato l’intenzione di cercare o meno una nuova gravidanza i futuro.

Dall’altro lato, lo sportivo suo compagno non è ancora padre.

