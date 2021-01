Famosa influencer spende 8 mila euro a Natale ma nemmeno un regalo per i figli

Una mamma influencer, Carla Bellucci, ha speso migliaia di Euro, a Natale, per sé, ma non ha pensato ai figli.

Carla Bellucci è una influencer da 110 mila followers, madre di 2 figli che, di recente, ha stupito tutti con una dichiarazione che ha sollevato diverse perplessità.

Carla Bellucci mamma egoista?

L’influencer infatti ha delle idee molto particolari circa l’educazione dei figli: Tanysha di 15 e Jayden di 13.

Si sa che ogni genitore ha un proprio modo di vedere l’educazione dei propri bambini e l’aspetto che riguarda viziare o meno gli stessi.

Carla Bellucci, quest’ultimo Natale, ha deciso di spendere 8 mila Euro per se stessa e di non regalare niente ai suoi due figli.

Nel corso di un’intervista col Sun ha spiegato il motivo di tale scelta.

“Penso che le mamme che viziano i loro figli e non spendono soldi per se stesse normalmente si lascino andare. Ecco perché finiscono per divorziare e i loro uomini si allontanano. Nessuno vuole una mummia, devi lavorare per avere un bell’aspetto e le mamme che viziano i loro figli non lo fanno”.

Per la precisione l’influencer ha provveduto a fare alcune punturine in faccia, diversi trattamenti estetici e si è pure regalata qualche vestito.

“Viziare i bambini a Natale è sbagliato. Penso che i genitori che viziano i loro figli quest’anno siano ipocriti. Sono una mamma brillante e sto usando questo Natale con restrizioni anti Covid come lezione di vita. Voglio che i miei figli diventino star dei social media” ha spiegato la Bellucci.

L’influencer ha spiegato che il lockdown l’ha stressata e quindi ora vuole “viziarsi” un po’. In passato ha detto di aver sempre comprato belle cose per i figli, ma che ora è il momento della mamma.

Carla Bellucci ha aggiunto che la sua decisione non è stata accolta molto bene in casa, ma che lei è rimasta saldamente sulla sua posizione.

I suoi figli volevano le scarpe Nike Air Force, nuovi pc portatili, nuovi telefoni, vestiti e Xbox.

Lei però ha commentato che sono stati fortunati ad ottenere una carta e che avrebbero dovuto usare l’occasione per viziare lei.

Carla Bellucci vorrebbe che i suoi ragazzi diventassero star dei social, su TikTok e Instagram, perché se ce la fanno bambini piccoli, come Ryan di Ryan ToysReviews, che guadagna cifre da capogiro, allora possono riuscirci anche loro.

Il desiderio di Carla Bellucci è che i figli capiscano che bisogna lavorare duramente per guadagnarsi le cose, proprio come fa lei ed è convinta che i suoi ragazzi, un giorno, la ringrazieranno.

Unimamme, voi cosa ne pensate della sua decisione?