“Mia mamma uccisa dai negazionisti del Covid”: la rabbia di una figlia

Una ragazza, Maria Chiara Manto, ha scritto un messaggio riguardante la morte della madre, che aveva preso il Covid- 19.

Unimamme, in questo periodo stiamo ascoltando molte testimonianze di persone che hanno visto i loro famigliari spegnersi a pochi mesi dal vaccino.

Nel caso di cui vi parliamo oggi, una ragazza, Maria Chiara Manto, ha scritto un messaggio di protesta su Facebook diventato poi virale.

Una figlia infuriata contro chi non rispetta le regole anti contagio

Prima di lei anche un’altra coetanea, la figlia dell’insegnante Lucia Cosimi, aveva convidiviso un appello, dopo che la madre era morta di Covid, per sensibilizzare circa il rispetto delle regole anti contagio.

Il 1 gennaio, a rivolgersi ai social media, come dicevamo, è stata Maria Chiara Manto, una ragazza di Spoleto.

” …QUESTO VIRUS FA MALE, UCCIDE. Uccide le persone sane, sane e con tanta voglia di vivere come mia madre, che in vita sua probabilmente non ha mai neanche preso un antibiotico.. non sono mai stata terrorizzata da questo mostro, e non lo sono neanche ora … sono terrorizzata DALLE PERSONE“.

Chiara, sottolinea che la colpa non è del virus in se stesso, della scuola (che a breve si prepara a riaprire), dei trasporti e del governo.

“… LA COLPA È DELLE PERSONE che non rispettano le regole!!! MIA MADRE È STATA UCCISA DALLA SUPERFICIALITÀ CON CUI QUALCUNO AFFRONTA QUESTA SITUAZIONE ... basterebbe davvero poco.. che tutti facessimo il nostro … ed invece no, perché qualcuno si sente superiore alle regole e alle raccomandazioni.. perché tanto “sono tutte stronzate”… peccato che però a pagare sia sempre qualcun altro… NON ANDRÀ TUTTO BENE, NON NE USCIREMO…”

Chiara fa riferimento alla drammatica vicenda di sua mamma Patrizia, che ha avuto l’esito del tampone positivo il 30 novembre scorso.

La donna aveva avuto un contatto diretto con la titolare di una delle attività aperte al pubblico che era andata al lavoro nonostante avesse i sintomi del Covid.

Poco dopo anche la figlia e il marito hanno scoperto di essere stati contagiati, ma se loro hanno superato la malattia a fatica, purtroppo, così non è stato per la mamma.

Nella seconda metà di dicembre le condizioni della donna sono precipitate. Patrizia aveva la polmonite bilaterale finché, martedì scorso, il suo cuore non ha più retto.

Nel suo sfogo Chiara ha avuto parole di elogio per medici e infermieri che hanno accudito la madre, tentando di salvarle la vita.

Infine la figlia di Patrizia ha invitato tutti a rispettare le regole, perché il virus a volte non dà seconde chances.

Unimamme, voi cosa ne pensate di queste parole?