Come realizzare la calza della Befana perfetta per i vostri bimbi

La Befana è l’ultima festa tanto attesa dai bambini, che sperano di trovare la calza piena di sorprese. Ma qual è quella perfetta per loro?

Da quella del loro personaggio preferito a quella fatta a mano e personalizzata, dai dolciumi ai giocattoli, ogni bambino può avere la sua calza dei sogni. Se volete farlo felice, leggete i nostri consigli e lasciatevi ispirare. Anche se nessuno conosce il vostro bambino meglio di voi…

La calza della Befana più originale

La tradizione vuole che la notte tra il 5 e il 6 Gennaio una vecchietta in sella ad una scopa arrivi nelle case di tutti i bambini per portare doni e dolciumi, e anche un po’ di carbone se hanno fatto i cattivi. Che siano i Re Magi, la Befana o San Nicola, questo rito viene atteso dai bambini di tutto il mondo. Se volete saperne di più su questa tradizione e sulla vecchia Befana, vi consigliamo di leggere questo articolo.

Se i vostri bambini non fanno eccezione e sono in trepidante attesa della Befana, non potete esimervi dal portare avanti la tradizione. Ci sono i bambini più esigenti e quelli che hanno fatto delle richieste specifiche anche alla vecchia Befana.

Le calze più tradizionali sono ripiene di dolciumi, ma ormai esistono in commercio calze “a tema”, non solo dolci, ma anche piene di giocattoli o gadget di personaggi e cartoni animati specifici. Se volete far spalancare gli occhi al vostro bambino, pensate innanzitutto a quale sia la calza più adatta alla sua età e ai suoi gusti.

In questo periodo troverete davvero calze dappertutto, ma se volete sbizzarrirvi con la fantasia e fare una sorpresa ai vostri bimbi, potete realizzarne una fai da te.

Su internet troverete tantissime foto e tutorial per realizzare le calze della Befana, anche con materiale di recupero o riciclato come dei vecchi maglioni, delle coperte oppure dei sacchettini di carta.

Un’altra idea è quella di comprare dei veri e propri calzettoni e calze antiscivolo per i vostri bimbi e riempirle dei dolci che più gli piacciono: in questo modo farete un doppio regalo e non sprecherete soldi per la calza “usa e getta”.

Calze della Befana: con cosa le riempiamo?

Se il vostro bimbo/la vostra bimba ama i dolciumi, potrete riempire la calza con quello che più gli piace: cioccolato, caramelle, snack dolci, lecca lecca, carbone di zucchero, soldi di cioccolato.

Se invece non ama molto i dolci, rara eccezione, potete scegliere qualcosa che gli piaccia particolarmente. Per i maschietti un videogioco, un album con le figurine, un pupazzo del suo personaggio preferito, delle costruzioni o un album da colorare.

Per le femminucce potete optare per peluche, barbie, trucchi o un album con le figurine o da colorare, del didò, un set di colori.

Magari, al posto della solita calza, fategli trovare uno zainetto particolare che potranno riutilizzare per la scuola, ripieno di dolcetti o snack che potranno portare come merenda.

Per i più piccini, se non volete rinunciare al rito della calza, potete riempire una calza con gli omogeneizzati o con della frutta fresca, magari aggiungendo un sonaglino o qualche gioco adatto alla sua età. Magari, se il bimbo ha già qualche mese, riempitela con dei calzini antiscivolo o dei bavaglini per la pappa, dei cucchiai o dei piattini per le prime pappe.

Infine, se volete approfittare della festa della Befana per fare un regalo a dei neogenitori, potete riempire la calza di creme da pannolino, body, ciuccio, bagnoschiuma, spazzolina e tutte quelle cose che servono con un neonato in casa: farete un regalo ultra gradito e rispetterete la tradizione.

Infine, un consiglio che vogliamo darvi è di pensare anche all’atmosfera da creare per la notte della Befana. Più che il regalo, è come lo presenterete che farà la differenza. Quest’anno di sicuro staranno tutti nelle loro case ad aspettare l’arrivo di questa magica vecchietta.

Potreste approfittarne per leggere insieme la storia della Befana, per creare la calza da appendere al camino insieme a loro. La Befana potrebbe lasciargli dei messaggi in giro per la casa oppure organizzare una vera e propria caccia al tesoro per trovare la calza: una attività che li farà divertire e li terrà impegnati per tutta la mattinata. Inizierete, così, una vostra tradizione di famiglia che potrete portare avanti negli anni.

Insomma, care unimamme, date sfogo alla fantasia e renderete questo giorno ancora più magico e memorabile per i vostri bambini, per tornare bambine insieme a loro!