Al via le iscrizioni online per l’anno scolastico 2021/2022: cosa bisogna sapere, le informazioni utili su modalità e scadenze.

Sono aperte le iscrizioni online per il prossimo anno scolastico 2021/2022. La procedura è necessaria per i bambini e ragazzi che si devono iscrivere al primo anno di un nuovo ciclo scolastico (prima elementare, prima media, ecc.).

Per le scuole d’infanzia, invece, è rimasta ancora la procedura di iscrizione cartacea. Di seguito, tutte le informazioni utili sulla procedura da seguire.

Nel frattempo, anche dopo le vacanze di Natale, molte scuole superiori rimarranno ancora chiuse continuando con le lezioni a distanza.

Iscrizioni online anno scolastico 2021/2022

Lunedì 4 gennaio alle 8.00 di mattina si sono aperte le iscrizioni online per l’anno scolastico 2021/2022. La procedura è necessaria per iscrivere bambini e ragazzi al primo anno di un nuovo ciclo scolastico: prima classe della scuola primaria (elementare), prima classe della scuola secondaria di I grado (media) e prima classe della scuola secondaria di II grado (superiore). L’iscrizione va fatta online anche per le classi prime dei Centri di formazione professionale regionali che hanno aderito alla procedura. Mentre per la scuola d’infanzia resta l’iscrizione cartacea.

Per iscrivere bambini e ragazzi alle classi prime di un nuovo ciclo scolastico per l’anno 2021/2022, c’è tempo fino al 25 gennaio alle ore 20:00. I genitori hanno dunque poco più di una ventina di giorni di tempo per effettuare la procedura online. Abbastanza ma non troppo, perché il tempo passa velocemente, dunque è consigliabile fare l’iscrizione in questi ultimi giorni di festa, in cui si hanno più ore a disposizione e si può completare la procedura in tutta tranquillità.

Ricordiamo, infatti, che inoltrare la domanda per primi non dà priorità di accoglimento da parte della scuola. La scelta non vien fatta in base all’ordine di presentazione della domanda di iscrizione, non è quindi una gara a chi arriva prima. Si può presentare la domanda di iscrizione l’ultimo giorno e lo studente può essere scelto lo stesso.

L’iscrizione online al prossimo anno scolastico 2021/2022 va effettuata sul portale del Ministero dell’Istruzione alla pagina dedicata: www.istruzione.it/iscrizionionline. Prima dell’iscrizione è necessario aver completato la registrazione al portale, che era possibile già dal 19 dicembre scorso e si potrà effettuare per tutti il periodo di iscrizione.

Chi ha già un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) può accedere direttamente alla procedura di iscrizione, digitando le proprie credenziali e dunque senza bisogno di un’ulteriore registrazione.

Quest’anno, poi, le iscrizioni online sono agevolate da una nuova interfaccia grafica semplice e intuitiva e dall’assistente virtuale ‘Iolly’ guideranno gli utenti nella compilazione della domanda.

Per aiutare gli utenti, poi, sono disponibili tre video tutorial che spiegano tutte le fasi dell’iscrizione online, sia sulla pagina dedicata alle iscrizioni online e sul canale YouTube del Ministero dell’Istruzione, con una playlist dedicata. I video spiegano le procedure da seguire per:



Registrarsi,

Presentare la domanda,

Cosa succede dopo l’inoltro.

Infine, una App del portale ‘Scuola in Chiaro’ permetterà alle famiglie di trovare facilmente le principali informazioni su ogni singola scuola.

Unimamme, siete anche voi alle prese con l’iscrizione al nuovo anno scolastico dei vostri figli?