Pino Daniele, il cantante napoletano, ci ha lasciato sei anni fa e la figlia Sara ha deciso di ricordarlo sui suoi profili social.

Il cantante napoletano Pino Daniele se ne è andato il 4 gennaio del 2015. Un dolore che ha colpito in primis la sua famiglia, ma anche tutti i suoi numerosi fan.

Purtroppo Daniele non è sopravvissuto ad un infarto in seguito ai diversi problemi cardiaci che si trascinava da tempo.

Per la famiglia è stato un colpo durissimo e per superarlo ci sono voluti diversi anni, ma grazie a tutto l’amore ricevuto e alla loro unione sono riusciti ad andare avanti.

Il cantante ha lasciato sua moglie e cinque figli. Una famiglia però davvero solida e unita che a piccoli passi è riuscita a riprendere in mano quella forza che è vacillata per diverso tempo.

Tuttavia con uno nuovo sguardo verso il futuro, la più grande dei figli Sara ha deciso di dedicare un post social al suo papà.

Una lettera in cui, a cuore aperto, la ragazza racconta la sofferenza di non poterlo stringere più tra le sue braccia, ma con la consapevolezza di averlo sempre accanto.

Pino Daniele, il ricordo della figlia Sara è commovente

Sono parole piene d’amore quelle che Sara Daniele ha dedicato al suo papà nell’anniversario della sua scomparsa.

Frasi che però, nonostante il dolore di non vederlo più, sono colme di speranza sia perché la ragazza è consapevole dei numerosi insegnamenti lasciati dal padre e sia perché sa di averlo sempre al suo fianco.

Ovviamente non poteva mancare un accenno a quella canzone che il papà le ha dedicato “Sara” che la giovane ha interpretato come una sorta di monito di quello che sarebbe successo: “A distanza di sei anni mi domando se quando hai scritto “Sara” avevi già previsto tutto, pensando ‘senti io gliela scrivo così nel dubbio l’ascolta e sa che: 1. Può anche smettere di piangere 2. non andrò mai da nessuna parte, sarò sempre lì con lei’“.

Ma tra vecchi ricordi e parole sofferenti, Sara ha ben chiaro cosa suo padre ha fatto per lei e per la sua famiglia, ma soprattutto sa, anche se non fisicamente, di poter contare su di lui: “Ho realizzato che noi figli siamo l’estensione dei nostri genitori e dei loro insegnamenti, non sono perfetta ed ho ancora tantissime cose da imparare, ma se guardo il mio percorso dai 18 anni alla donna che sono oggi, credo che un pò saresti fiero.

Grazie Papà, per tutto. Ti aspetto in riva al mare come al solito!”.

E voi unimamme avete letto la bellissima dedica che Sara Daniele ha scritto al suo papà?