La relazione tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sembra procedere a gonfie vele. Mentre lei sogna l’abito da sposa, lui esprime il desiderio di diventare nuovamente padre.

La coppia è sempre più affiatata e si concede attimi di relax e spensieratezza in compagnia della loro bella famiglia. Il progetto di vita è quello di stare bene e di vivere il più possibile il loro sogno d’amore con i loro piccoli.

Raoul Bova: “sogno un altro figlio!”

Qualche tempo fa Raoul Bova alle pagine del settimanale Oggi, affidava la sua dedica d’amore a Rocio, rivelando, poi, il suo grande desiderio. Il noto attore, infatti, alla domanda sul matrimonio con l’attrice spagnola, aveva risposto così: “Io e Rocio siamo già sposati! La progettualità, in questo momento, è più nello star bene e in un possibile altro figlio. Io non metto limiti alla provvidenza!”.

In alte parole, il progetto d’amore con Rocio consiste nel voler allargare la famiglia, al momento senza matrimonio. Raoul per descrivere la sua compagna ha usato delle parole molto toccanti: “E’ una guerriera che non ha paura di niente, nemmeno di morire per te. Ti prende, ti salva quando sei in difficoltà, ti guarda le spalle. Insieme ne abbiamo passate tante”. L’attore si riferisce, soprattutto, alle difficoltà che ha dovuto affrontare dopo la perdita dei suoi genitori.

Tornando alla loro bella famiglia, proprio in questi giorni sono apparsi felici e spensierati sulle pagine di Hola!, magazine spagnolo. Rocio ha rivelato: “La domanda che ci fanno più spesso è quando ci sposiamo. Ma io sono molto tradizionale e mi sposerò quando Raoul me lo chiederà”.

In altre parole, per Rocio e Raoul quallo che più conta sono le loro due bambine e la loro serenità, senza fretta di convolare a nozze. Proprio il 2 dicembre scorso, la figlia più grande della coppia, Luna, ha festeggiato cinque anni di vita e, per l’occasione mamma, Rocio ha postato una dedica alla piccola sul suo profilo social: “Insieme a te è nata la parte migliore di me. Grazie di esistere Luna. Auguri amor mio!”. E chissà che, Rocio non voglia accontentare Raoul e regalargli un altro pargoletto all’età di cinquant’anni! A proposito, lo sapevate che l’attore ha già due figli nati dal precedente matrimonio con Chiara Giordano?

