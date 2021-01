I buoni esistono, infatti un poliziotto ha deciso di fare un regalo a due mamme che avevano rubato per dare da mangiare alle loro figlie.

Non è del tutto vero che viviamo in una società egoista e contornata solo dalle cattive azioni. Ogni tanto anche i buoni fanno la loro comparsa e di certo quando si verificano questi momenti sono degni di nota.

In questo periodo di festa siamo abituati ai buoni propositi e a sentire che qualcuno ha fatto del bene. Certo sono notizie che ci riempiono di gioia, ma che dovrebbero essere portate avanti tutto l’anno e non solo in periodi come quello appena vissuto.

Nell’ultimo periodo, a causa della pandemia, sono tanti gli atti di benevolenza che si sono sentiti a partire soprattutto dalle raccolte di beneficienza destinate a chi si è ritrovato da un momento all’altro senza più un lavoro.

Ma soprattutto a quelle raccolte destinate alla costruzione di nuove terapie intensive che hanno salvato diverse vite.

Oggi a far commuovere è la storia di un poliziotto che è diventato il protagonista di una storia di Natale in piena regola.

Il regalo del poliziotto a due mamme per aiutarle a sfamare le figlie

Il poliziotto in questione si chiama Matt Lima e presta servizio presso nel Massachussets negli Stati Uniti.

L’uomo, il 20 dicembre, era stato chiamato per un caso di taccheggio in un supermarket a Somerset.

Infatti due donne insieme alle loro figlie erano state bloccate dalla security della catena “Stop & Shop” perché trovate con pacchi di cibo che avevano nascosto alla cassa elettronica.

Il poliziotto arrivato sul posto ha parlato con il personale del supermarket che ha seguito le due donne, perché insospettito dall’atteggiamento delle due. Infatti queste una volta arrivate alla cassa hanno pagato alcune confezioni e altre no, infilandole comunque all’interno del sacchetto.

Nel frattempo il personale del supermarket, dopo aver bloccato le due donne, ha portato via le bambine per evitare che capissero cosa stava accadendo.

Il poliziotto, quindi, ha deciso di interrogare le due donne che all’istante gli hanno raccontato la verità: stavano vivendo un momento difficile dal punto di vista economico e non avevano la possibilità di pagare tutto ciò che gli serviva per sfamare le loro figlie.

Secondo il loro racconto si trattava del primo furto compiuto, proprio per regalare un pò di gioia alle bambine il giorno di Natale.

Il poliziotto dopo essersi assicurato che il cibo rubato fosse stato riposto negli scaffali ha notificato alle due donne l’obbligo di non ripresentarsi più nello store, ma senza avviare una procedura penale.

In compenso però l’uomo si è avvicinato alla cassa e acquistato una gift card dal valore di 250 dollari e l’ha regalata alle due donne, perché potessero comprare il cibo per la cena di Natale in un altro store della catena.

Ecco cosa ha raccontato il poliziotto a una tv locale: “Le bambine che erano con loro avevano più o meno l’età delle mie figlie, così ho deciso di aiutarle. Tra i prodotti rubati non c’erano creme di bellezza o profumi, ma solo roba da mangiare. […] Mi hanno ringraziato – ha continuato il poliziotto – erano sotto shock, sono sicuro che molte persone nella stessa situazione erano convinte di finire davanti al giudice. Ma alla fine non ho fatto niente di straordinario. Ho preso solo un carta prepagata del valore di quello che avevano preso. Ho fatto ciò che pensavo fosse giusto, mi sono messo nei loro panni e mostrato un po’ di empatia”.

E voi unimamme cosa ne pensate di questa bellissima notizia?