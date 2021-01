Geloni a mani e piedi: i rimedi più efficaci per questo fastidio invernale

By

Senza dubbio, il disturbo più comune e diffuso con l’insorgere del freddo invernale sono i geloni a mani e piedi: ecco cosa sono e come combatterli in modo efficace.

Quando le temperature si abbassano e l’inverno apre le sue porte, fanno la loro comparsa anche i maggiori nemici della stagione: i geloni a mani e piedi. A causa di questo disturbo le dita si arrossano, si gonfiano e si riempiono di fastidiosi pomfi: non solo inestetismi, dunque, ma anche dolore, prurito e fastidio.

La scienza in questo senso riserva una grossa sorpresa perchè i geloni non sono prodotti dal freddo ma sono causati da un improvviso e intenso sbalzo termico. Il repentino passaggio dal freddo al caldo – o viceversa – genera un danno vascolare a danno dei capillari, i più piccoli vasi circolatori del nostro corpo.

Le aree più colpite sono anche quelle in cui i capillari sono più esposti: mani, piedi, orecchie e naso. Queste zone del corpo sono situate in punti periferici e sono meno protette dal grasso corporeo.

Come evitare i geloni e come trattarli in modo efficace? Ecco dei semplici rimedi che apporteranno beneficio!

Geloni a mani e piedi: ecco dei semplici rimedi per i nemici del freddo

Secondo i dermatologi i geloni sono causati da un brusco sbalzo di temperature: l’edema e l’eritema si presentano con chiazze violacee associate a una sensazione di dolore acuto.

Gli individui che sono più a rischio nello sviluppare questo fastidio stagionale sono le persone più magre in quanto nel loro corpo vi è una minore presenza di adipe. Ma non solo: secondo gli esperti sono a rischio anche i fumatori, a causa dell’assunzione di nicotina che ha un effetto vasocostrittore.

Molti sono i rimedi da adottare in presenza di geloni: una normale crema idratate, infatti, non è in grado di poter lenire questo fastidio e neanche di prevenirlo. E’ necessario e utile, invece, proteggere le estremità dall’esposizione al freddo e dagli sbalzi termici.

Bisognerà, dunque, indossare indumenti molto caldi – o comunque adeguati alla rigidità del freddo in questione – ed evitare fonti dirette di calore quali stufa e termosifone.

Secondo gli esperti, inoltre, è sempre bene lavare mani e piedi con acqua tiepida e prestare molta attenzione nell’asciugarli bene.

Qualora, nonostante questi accorgimenti il gelone si dovesse manifestare lo stesso, sarà necessario rivolgersi al proprio medico che prescriverà al paziente la terapia più adeguata.

E voi, Unimamme, avete mai sofferto di questo disturbo? Cosa ne pensate?