By

Kate Middleton è una mamma che qualche volta è capace di rompere la tradizione per il benessere dei suoi figli. Ecco ciò che ha spiegato un’esperta.

Unimamme, è risaputo che Kate Middleton, duchessa di Cambridge, è una mamma amorevole che mette al primo posto i suoi figli.

E’ riuscita a mantenere i nervi saldi durante la prima quarantena, ammettendo però di non aver detto ai figli che, a un cero punto, erano in corso le vacanze pasquali.

Kate Middleton come mamma: il suo sistema educativo giudicato dagli esperti

I figli George, Charlotte e Louis sono ai primi posti in linea dinastica per il trono e devono essere quindi consapevoli delle tradizioni.

Per questo i piccoli hanno già assistito a diversi eventi come il Trooping the Colour e la messa di Natale.

L’esperta di genitorialità Cai Graham ha espresso alcuni commenti circa lo stile genitoriale della principessa di Cambridge.

“Quando gli occhi del mondo sono su di te può essere scoraggiante apparire come se avessi tutto sotto controllo e agire con decoro”.

L’esperta aggiunge che a questa pressione si aggiunge il mix di bambini eccitabili e imprevedibili, questo basta a prefigurare l’incubo di ogni mamma, ma Kate sembra non esserne scalfita ed essere in grado di gestire tutto con calma.

Secondo la Graham, spesso la duchessa di Cambridge vorrebbe mettere da parte i protocolli reali per aiutare i suoi bambini.

“Prima di tutto è una mamma e poi una duchessa”. Quando George, Charlotte e Louis sono sovraeccitati Kate non si esime dall’intervenire e magari rimproverarli, come accaduto con george, qualche anno fa, al matrimonio di Pippa.

La Graham prosegue spiegando che solitamente Kate, con molta calma, guarda i figli negli occhi e ricorda loro come fare per calmarsi.

La duchessa di Cambridge sa prendere decisioni rapide senza perdere la pazienza. A questo proposito vorremmo ricordarvi 6 consigli per non perdere la pazienza coi figli e non urlare.

Quando George, Charlotte e Louis sono sotto gli occhi del pubblico mamma Kate si assicura che i piccoli siano a loro agio.

Lei li tiene d’occhio per assicurarsi che non siano sopraffatti.

“Kate è bravissima a rassicurare i propri bambini, ci sono state delle situazioni in cui i bimbi sembravano sopraffatti e lei è sempre stata brava a prenderli da parte e rassicurarli” spiega l’esperta su Express.

Quando le emozioni raggiungono un alto livello il confronto e la disciplina non sono sempre le strade migliori.

Kate si mette al livello dei figli, li prende in braccio o li abbraccia.

Per quanto riguarda, invece, l’aspetto delle usanze reali, magari avrete notato che i bambini sono sempre vestiti con abiti tradizionali, inoltre la middleton è sempre felice che loro appaiano nei photo call.

Come accennato la famiglia viene sempre prima e questo vale anche di alcuni protocolli reali. Per esempio, in accordo con William ha mandato il primogenito a una scuola mista, portandolo a scuola lei stessa. Lei inotre dà molto peso alla privacy e tende a tenere i figli lontani dai media.

Secondo gli esperti Kate potrebbe essersi ispirata allo stile di Lady Diana per quanto riguarda l’educazione dei figli.

Pe esempio ha portato George in tour con lei e William in occasioni di viaggi istituzionali, proprio come aveva fatto Diana con William.

Unimamme, voi cosa ne pensate di queste osservazioni?