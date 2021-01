Per Adriana Volpe questo è stato un Natale in crisi dopo il crollo del suo matrimonio: “Mia figlia Gisele è l’unica certezza della mia vita”.

Questo appena passato è stato un Natale molto particolare per Adriana Volpe dopo il naufragio del suo matrimonio con il marito Roberto Parli da cui, nel 2011 ha avuto una figlia.

La donna, protagonista della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, in piena pandemia aveva deciso di abbandonare il reality per poter stare vicino alla propria famiglia. Da quel momento è lentamente cominciata la crisi con il marito che, a quanto pare, non si è più risolta.

La conduttrice, infatti, si è da poco trasferita in una casa a Milano insieme alla sola figlia Gisele, di 9 anni.

Adriana Volpe, matrimonio in crisi: “Mia figlia Gisele è l’unica certezza”

“Questo è sicuramente un momento molto particolare per la mia vita privata. Lo affronto a testa alta, presente a me stessa e con un’unica certezza: io e lei“, ha raccontato la conduttrice Adriana Volpe in un’intervista al settimanale Chi.

In questi mesi la donna non è riuscita a risanare la crisi che ha travolto il suo matrimonio con Roberto Parli e, insieme alla piccola, ha lasciato Roma per trasferirsi in una casa a Milano. Roberto, invece, a seguito della morte del padre si è trasferito in Svizzera.

Il rapporto tra Adriana e il marito è entrato in una profonda crisi lo scorso marzo, durante la partecipazione della donna al Grande Fratello Vip: subito dopo la sua uscita dalla casa di Cinecittà, la situazione è precipitata.

“La verità è che forse sola con Gisele lo sono sempre stata, ma oggi ne ho piena consapevolezza“, ha confessato la Volpe allo stesso settimanale.

La donna ha raccontato, poi, di un Natale diverso ma sereno e di riflessione. “Ho due genitori splendidi che mi hanno sempre trasmesso valori, voglia di vivere e, soprattutto, rispetto per gli altri. E poi c’è Gisele: il mio tutto, la mia prospettiva, ma soprattutto la mia forza“, ha rivelato alla rivista diretta da Alfonso Signorini.

Tuttavia, l’umore di Adriana è sempre dei migliori e, la stessa conduttrice, non si perde d’animo. “Dico sempre che anche la notte più buia e profonda a un certo punto lascia spazio all’aurora“, ha così concluso.

