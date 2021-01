By

Alena Seredova, in queste ore, ha risposto alle domande curiose dei suoi fan su Instagram. Una, in particolare, ha destato l’imbarazzo dell’ex moglie di Buffon e un’altra ha spiegato come ha scelto l’uomo della sua vita, Alessandro Nasi, il padre di sua figlia. Scopriamolo insieme!

Tra le varie domande che sono state poste ad Alena Seredova, una è stata davvero indiscreta poiché riguardava il rapporto con l’attuale compagna di Gianluigi Buffon, Ilaria D’amico. La sua risposta è stata come sempre molto sincera, a riprova del suo carattere schietto e leale.

Alena Seredova neomamma felice risponde ai fan su Ilaria D’Amico e Alessandro Nasi

Una follower ha domandato: “A Natale siamo tutti più buoni, vi siete scambiate gli auguri tu e Ilaria, chiaramente D’Amico?”. La risposta della 42enne è stata secca: “Sono buona tutto l’anno, non miglioro a Natale…”.

C’è chi poi le ha chiesto: “Come si può perdonare dopo tanto dolore? Tu sei stata brava”. Anche in questo caso, Alena è stata molto sincera: “Penso che il passaggio è molto lungo, per tutti, molto dipende anche dalla compagnia nuova che ti trovi. Ovviamente la delusione rimane”.

La Seredova e i suoi fan si riferiscono a ciò che ha dovuto affrontare nel 2014, quando era sposata con Buffon e apprese dalla radio della relazione fra la giornalista e il noto calciatore.

La sua vita, di conseguenza, cambiò radicalmente, ma Alena riuscì ad affrontare il dolore con grande forza. Oggi, infatti, si è messa alle spalle tutta la sofferenza, ritrovando la serenità con il suo nuovo compagno, Alessandro Nasi, e la sua piccola Vivienne.

Come lei stessa ha dichiarato, Alessandro è stato davvero esemplare nel modo in cui è riuscito a creare un profondo legame con Louis Thomas e David Lee, i figli nati dal matrimonio con Gigi Buffon. Vi ricordate quando confessava di sentire la loro mancanza quando ha appreso di essere positiva al covid?

Di Alessandro, ha confessato: “Alessandro è dolce e si infuria raramente. Lui è molto paziente, il dono vero è la pazienza che ha avuto con me. Sono estremamente fortunata perché sono come il puzzle: entrano perfettamente in sintonia e sono estremamente contenta”.

Tornando ai quesiti a cui Alena Seredova ha risposto su Instagram, un’altra follower le ha domandato: “Tornassi indietro sceglieresti lo stesso un partner famoso o saresti lontana dal mondo dei vip?” Ancora una volta la sua risposta è stata molto matura: “Onestamente non penso che importi chi è famoso e chi no. Ho sempre scelto con il cuore e questo mi portato pure dolore”.

E voi unimamme, cosa ne pensate delle risposte di Alena Seredova?