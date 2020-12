I figli dei vip nati nel 2020: da Alena Seredova a Giorgia Palmas | FOTO

Nel 2020 sono venuti alla luce tanti bambini figli di star nazionali e internazionali. Fiocchi rosa e azzurri, vediamo chi sono.

Unimamme, indipendentemente dalle statistiche sempre più grige sulle nascite nel nostro Paese, nell’universo vip c’è stata un’esplosione di fiocchi rose e azzurri.

Bambini figli di vip: ecco chi è nato nel 2020

Iniziamo dal noto cantante Enrique Iglesias che ha avuto una bambina, la terza, dall’ex tennista russa Anna Kournikova. La bimba, nata a marzo, si chiama Masha ed è la terzogenita dopo i fratelli maggiori, i gemelli Lucy e Nicholas, nati nel 2017.

Tra le star internazionali abbiamo un altro cantante: Ed Sheeran, diventato papà per la prima volta di una bambina dal nome molto originale: Lyra Antarctica Seeborn Sheeran. Il cantante assicura che lui e la compagna sono pazzamente innamorati di lei.

E’ diventata mamma anche Gigi Hadid, la modella fidanzata con Zayn Malik. Inizialmente la top model non voleva mostrare il pancione, ma alla fine l’ha fatto. La sua piccola è nata a settembre, ma si ignora il suo nome.

Tra le stelle hollywoodiane, invece, abbiamo Richard Gere, l’ex Ufficiale e Gentiluomo è diventato nuovamente papà a 70 anni. L’attore ha già altri due figli: Homer, di 30 anni, e Alexander, che ha poco più di un anno. Gli ultimi due piccoli Gere li ha avuti da Alejandra Silva, che a sua volta, ha già un altro bambino: Albert, avuto da Govind Friedland. Che dire, una bella famiglia allargata.

Per quanto riguarda il versante italiano, di recente è diventato papà Stash, ovvero il cantante Antonio Fiordispino. Il frontman dei The Kolors ha esordito così: “spero di essere sempre la tua certezza”.

Quest’anno è nata anche la figlia della showgirl Giorgia Palmas e del nuotatore Filippo Magnini. Si tratta della loro primogenita, mentre la Palmas ha già una figlia di 12 anni di nome Sofia. I genitori sono entusiasti della piccola Mia e ne parlano come di “amore infinito”.

Il 19 maggio scorso Alena Seredova, il compagno Alessandro Nasti e i figli David Lee e Louis Thomas, avuti dal calciatore Gigi Buffon, hanno accolto Vivienne Charlotte. La piccina è venuta alla luce con 2 settimane di anticipo e da allora ha conquistato tutta la famiglia.

Durante la pandemia ha partorito anche l’ex velina Costanza Caracciolo, ora moglie del calciatore Cristian Vieri. La loro piccola Isabel, la secondogenita dopo Stella, ha già 7 mesi, tutti di gioia.

Mara Carfagna è diventata mamma a 44 anni, a fine ottobre. La sua bambina, di nome Vittoria, ha realizzato il suo desiderio di maternità.

A fine maggio è nata la figlia di Eleonora Daniele: Carlotta. La presentatrice di Storie italiane l’ha avuta dal marito: l’imprenditore Giulio Tassoni. “Questa bimba è sicuramente un dono di Dio” ha dichiarato la conduttrice sui social.

Questo, infine, è stato l’anno in cui l’attore Luca Argentero, ex gieffino, è diventato papà per la prima volta. A fargli battere il cuore come mai, prima, è la piccola Nina Speranza.

Unimamme, voi eravate al corrente di tutte queste nascite?