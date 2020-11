Alena Seredova si racconta e si confessa su Instagram rispondendo alle domande dei suoi fan italiani e non. Eccome come sta e chi le manca.

Alena Seredova riscuote sempre molto successo tra le donne che la seguono su Instagram. il suo modo di gestire una dolosa separazione dal marito, Gigi Buffon, ha scoperto del suo tradimento tramite la stampa, ed il modo in cui cresce i suoi tre figli piace molto alle sue fan.

Alena Seredova ha tre figli, Louis Thomas, 12 anni, e David Lee, 11, avuti con l’ex marito Gigi Buffon e poi c’è la piccola Vivienne Charlotte di appena sei mesi nata dall’amore con l’imprenditore Alessandro Nasi. 5 giorni fa un annuncio su Instagram che ha fatto preoccupare i fan: “Positiva e sintomatica“. Da quel momento quarantena ed isolamento dagli altri membri della famiglia, figli compresi.

Alena Seredova: “Sono ancora positiva e mi mancano i miei figli”

Poche ore fa Alena Seredova ha fatto delle stories su Instagram dopo alcuni giorni di assenza dai social. Adesso che piano piano sta recuperando le forze vuole fare due chiacchiere con i fan anche se sono virtuali. Tante le domande per sapere come sta, è ancora positiva, ma: “Sono un paio di giorni che sto molto meglio, che sono di nuovo piena di energia. Sono strafelice di questo. Purtroppo però il secondo tampone di controllo è risultato ancora positivo perciò sono ancora chiusa. Sono molto delusa da questo!“.

Ha poi raccontato che sta recuperando il gusto e l’olfatto e che tutti gli altri familiari sono negativi, per fortuna, ma ancora non riesce a capire come l’ha preso: “Non so come l’ho preso, non dai familiari perché sono risultati tutti negativi. Abbiamo traslocato un po’ di tempo fa e abbiamo dovuto aggiustare ancora delle cose, qualcuno probabilmente me l’ha passato…“.

Vorrebbe presto tornare ad abbracciare i figli che vivono a casa con lei a Torino, ma lei è in isolamento, mentre loro girano tranquillamente per casa: “Ho una mancanza assurda dei ragazzi, anche se sono strafortunata perché posso vederli dalla finestra“.

Un fan le chiede se ha dovuto smettere di allattare la piccola Vivienne a causa della sua positività: “Io avevo già smesso di allattare prima perché non avevo abbastanza latte, la piccolina è stata anche già svezzata, quindi alla fine è andata liscia. Per lo svezzamento mi sono confrontata con il mio pediatra di Praga e con quello italiano e ho fatto un mix“.

La lontananza sopratutto dalla piccola di casa si fa sentire anche se la Seredova è serena: “Penso che per lei sia più facile che per me, lei non ha la cognizione del tempo, ma sono passati 15 giorni e non vedo l’ora di abbracciarla”. Cosa farà quando la rivedrà? “Penso che ci buttiamo tutti sul divano sorridiamo che abbracciamo e ci baciamo“.

Ha poi rivelato di aver passato un post partum difficile perchè con tre bambini d’accudire non era facile, ma che poi tutto è passato ed è andato per il meglio.

Alena ha confessato anche le piacerebbe avere un altro figlio: “Devo dire la verità che mi vengono così bene che mi piacerebbe, sì“. Infine ha detto ad una fan che le diceva che stava per andare dalla psicologa che anche lei ci è andata: “Sono andata dallo psicologo un anno dopo essermi lasciata con il mio ex marito. Mi sono fatta dare anche qualche consiglio su come gestire i ragazzi“.