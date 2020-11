Alena Seredova informa i fan sulle sue condizioni di salute tramite Instagram.

Unimamme, sono sempre di più i vip o personaggi del mondo dello spettacoli, sportivi, ecc… che condividono la loro vicenda legata al virus che in questo momento storico ci sta creando notevoli difficoltà.

Alena Seredova condivide le difficoltà coi fan

Solo qualche giorno fa Aurora Ramazzotti aveva dichiarato su Instagram di avere la Covid – 19, ora è la volta di un altro vip.

Qualche ora fa, invece, la modella Alena Seredova ha scritto un messaggio sul suo account Instagram sostenendo di essere positiva e asinomatica. Oltre al messaggio, che ha ottenuto 18 mila Like e una valanga di dichiarazioni di sostegno, la modella di origine ceca, ma naturalizzata italiana, ha postato anche un’immagine in cui la si vede pallina e un po’ provata dalla malattia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova)

La Seredova iniziato così: “Positiva e sintomatica”.

“Nonostante sia stata davvero molto attenta ho incontrato questo sgradito inconveniente.

Sono a casa isolata e spero che tutto questo passi presto…

Per me e per tutte le persone più in difficoltà di me.

Teniamo duro ! 🍀❤️”

La modella, che ha da poco avuto una figlia: Vivienne dal compagno Alessandro Nasti, è ora in isolamento nella sua abitazione di Torino.

La Seredova incoraggia anche chi ha preso il virus, ma è in condizioni peggiori di lei. Come accennato le sono piovuti più di 1600 messaggi di sostegno. Ci sono infatti gli auguri di Beatrice Vallo, Elisa d’Ospina, Federica Fontana, Valeria Graci, Veronica Ruggeri, Tosca D’Aquino, Natasha Stefanenko e molti altri.

Unimamme, cosa ne pensate di quanto accaduto? Naturalmente anche noi speriamo che si riprenda presto. Noi vi lasciamo con la Seredova al mare con la figlia.

