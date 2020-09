Alena Seredova ieri è stata una degli ospiti di Verissimo dove si è raccontata a tutto tondo: dall’essere madre per la terza volta fino all’amore per Nasi.

La modella finalmente ha ritrovato il sorriso. Dopo il terribile periodo vissuto a causa della separazione dall’ex marito Gigi Buffon e del suo tradimento, Alena ha ritrovato la sua dimensione.

Complice di tutto ciò il compagno Alessandro Nasi, i figli e l’arrivo inaspettato della piccola Vivienne.

La Seredova, infatti, in pieno lockdown, come altri volti noti dello spettacolo tra cui Beatrice Valli, Cristina Marino ed Eleonora Daniele, è diventata mamma per la terza volta.

La showgirl insieme a Buffon ha avuto due maschietti David Lee e Louis Thomas che adesso sono diventati parecchio grandi. I ragazzi hanno anche un altro fratello nato dalla relazione tra Buffon e la D’Amico.

Insomma una grande famiglia allargata che dopo un periodo di assestamento e messi da parte i rancori, sta cercando di trovare un proprio equilibrio.

Infatti una delle preoccupazioni di mamma Alena era che con l’arrivo di Vivienne questo equilibrio potesse rompersi, ma a quanto pare non è stato così.

Alena Seredova si racconta: dal parto difficile all’amore per Alessandro Nasi

A quanto pare la modella aveva paura che i due figli più grandi potessero sentirsi messi da parte dopo la nascita della bambina, ma sembra che al momento tutTo proceda per il meglio.

I ragazzi sono innamorati pazzi della piccola e anche molto protettivi nei suoi confronti mentre Vivienne quando è in loro compagnia ha gli occhi pieni di luce.

Insomma come tutti i fratelli hanno già raggiunto quel livello tipico di complicità che rende felici le mamme.

Alena però nel salotto di Verissimo ha anche raccontato che il parto della piccola non è stato molto facile perché la bambina è nata con una spalla lussata cosa che le ha creato una grande preoccupazione.

A causa di questo sono dovuti passare diversi giorni dalla sua nascita prima che la potesse abbracciare tra le sue braccia. Una situazione davvero inaspettata dal momento che la sua gravidanza è stata serena e molto tranquilla, senza nessun tipo di preoccupazione.

In ogni caso questa paura Alena, grazie al compagno Alessandro, se l’è buttata alle spalle perché con il suo supporto e la sua costante presenza non si è mai sentita sola.

L’uomo, infatti, pare che abbia riempito la modella di complimenti sia durante la gravidanza sia dopo il parto, parole che sono servite tantissimo alla donna che aveva bisogno di sentirsi protetta da qualcuno e Nasi è stato impeccabile in ciò.

Per ora, quindi, la loro relazione va a gonfie vele e Alena non sente il bisogno di compiere il grande passo insieme al compagno perché sono così felici che vogliono viversi il momento senza altre ansie e stress.

I due però non lo escludono del tutto, anche se non è tra i progetti imminenti. Ecco che cosa ha rivelato a Verissimo la donna: “Non sento necessità del matrimonio, non ne abbiamo parlato. Credo che arriverà in futuro, ma ora voglio godermi la vita di oggi e di rimandare questi progetti grandi”.

E voi unimamme avevate letto del parto difficile della Seredova?

