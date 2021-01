Il MEF ha riepilogato tutti i requisiti ISEE necessari per venire in possesso della carta acquisti 2021 per bambini e over 65.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 31 dicembre 2020 ha reso noto il valore ISEE e i moduli relativi per richiedere la Carta acquisti 2021.

Rispetto all’anno passato sembra che la soglia ISEE per ottenerla sia leggermente aumentata, ma comunque sarà possibile richiederla per i bambini fino ai 3 anni e per gli over 65.

Un documento che può essere di grande aiuto, soprattutto in un momento comq questo di grande incertezza economica.

Per richiederla però è necessario avere bene a mente i requisiti, inseriti di seguito, e soprattutto compilare i moduli relativi.

Questa carta è stata introdotta nel 2008, grazie al DL numero 112, che ha introdotto il diritto di avere, per i redditi inferiori a una certa soglia, 40 euro al mese per pagamenti di spesa alimentare e sanitaria e per le bollette di luce e gas, ma anche a sconti nei negozi convenzionati.

Scopriamo insieme come fare ad ottenere la carta acquisti, quali moduli compilare e soprattutto che requisiti avere.

Carta acquisti 2021: condizioni economiche da possedere

Come scritto anche in precedenza, la carta acquisti 2021 viene riconosciuta agli anziani, a partire dai 65 anni, o ai genitori di bambini fino ai tre anni in presenza di alcuni specifici requisiti.

Dal 1° gennaio del nuovo anno, la soglia ISEE e l’importo complessivo dei redditi percepiti vengono aggiornati al tasso di inflazione ISTAT.

Ecco le condizioni economiche da rispettare per poterne usufruire:

per i minori di 3 anni , la soglia ISEE non deve superare i 7.001,37 euro

, la soglia ISEE non deve superare i 7.001,37 euro per l’età compresa tra i 65 e i 70 anni , la soglia ISEE deve essere di 7.001,37 euro

, la soglia ISEE deve essere di 7.001,37 euro per l’età superiore ai 70 anni, la soglia ISEE deve essere di 7.001,37, ma con un limite complessivo dei redditi percepiti pari a 9.335,16

Rispetto all’anno che si è appena concluso il valore della soglia ISEE è cresciuto di circa 30 euro, mentre quello complessivo per gli over 70 di circa 47 euro.

Ecco cosa ha dichiarato il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 31 Dicembre 2020, in merito alla carta:

“Alla luce delle suddette indicazioni, a partire dal 1.1.2021, per i cittadini che presentano domanda per ottenere il beneficio Carta Acquisti, dovrà essere utilizzata la nuova modulistica con i limiti ISEE e reddituali sopra riportati“.

Carta per bambini e over 65: come ottenerla

Per ottenere la carta, oltre ai limite ISEE è necessario rispettare una serie di requisiti.

Il contributo è riconosciuto ai genitori di bambini fino a 3 anni in presenza delle seguenti condizioni:

essere in possesso della cittadinanza italiana; ovvero della cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea; ovvero familiare di cittadino italiano, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero familiare di cittadino comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; ovvero rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria;

essere cittadino regolarmente iscritto nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale)

non essere, da solo o insieme all’esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario e all’altro esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario

intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;

intestatario/i di più di una utenza elettrica non domestica;

intestatario/i di più di due utenze del gas;

proprietario/i di più di due autoveicoli;

proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;

proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo, inclusi quelli ubicati al di fuori del Territorio della Repubblica Italiana o di categoria catastale C7;

titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 euro ovvero, se detenuto all’estero e non indicato nella dichiarazione ISEE, non superiore alla medesima soglia una volta convertito in Euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione ISEE.

Per scaricare il modulo relativo è necessario accadere al sito: https://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/mef_modulo-carta-acquisti-bambini-2021.pdf

Allo stesso modo anche gli over 65, oltre i limite ISEE, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

non essere, da solo o insieme al coniuge indicato nel quadro 4 del modulo di domanda:

intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;

intestatario/i di utenze elettriche non domestiche;

intestatario/i di più di una utenza del gas;

proprietario/i di più di un autoveicolo;

proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;

proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo, inclusi quelli ubicati al di fuori del Territorio della Repubblica Italiana o di categoria catastale C7;

non essere titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 euro ovvero, se detenuto all’estero e non già indicato nella dichiarazione ISEE, non superiore alla medesima soglia una volta convertito in Euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione ISEE.

non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena

Anche in questo caso per scaricare il modulo relativo è necessario accedere al sito: https://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/mef_modulo-carta-acquisti-anziani_2021.pdf

Tutti gli altri moduli e la guida alla compilazione sono presenti all’interno della sezione apposita del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Una volta presentata la domada si ottiene una normale carta di pagamento elettronica che viene ricaricata ogni due mesi automaticamente per un valore di 80 euro, 40 euro al mese.

Può essere utilizzata dai beneficiari per il pagamento di bollette, spese alimentari e sanitarie ed è necessaria anche ad ottenere sconti nei negozi convenzionati.

E voi unimamme eravate a conoscenza di questa carta degli acquisti 2021?