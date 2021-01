Licia Fertz, 90 anni, modella e influencer, ha fatto un invito a tutti i giovani. Scopriamo di che cosa si tratta.

L’anziana signora vanta sul suo profilo Instagram ben 100mila followers e, in passato, ha pubblicato anche un libro in cui spiega le tecniche per essere sempre di buon umore, non a caso, il libro si intitola ”Non c’è tempo per essere tristi”. La nonna di Viterbo, affermatasi sui social grazie al nipote Emanuele, in queste ore, è intervenuta su Instagram lanciando un appello con hashtag #iononmipeso.

Licia Fertz e l’invito ad amare il proprio corpo

Nel suo messaggio, la Fertz ha trattato un argomento molto serio come l’accettazione di sé. Nel post in questione, ha invitato tutti coloro che si sentono in colpa per aver mangiato tanto durante le feste a non pesarsi. In particolare, ha scritto: “Posso chiederti un favore? Oggi non pesarti. Non servirebbe a niente. Davvero. E non lo dico solo perché pesarsi il 7 gennaio è una cosa estremamente banale e quindi già per questo la sconsiglio. Ti chiedo di non pesarti perché già so che la bilancia non riuscirebbe a quantificare ciò di cui ti dovresti veramente preoccupare: il senso di colpa“.

Licia Fertz ha, poi, proseguito il suo invito: “E il senso di colpa, nonostante trascinandoselo sembra pesi tonnellate, non si misura in kg ma in momenti. Attimi di vita preziosi che ci roviniamo per quella sensazione di disagio che ci porta a essere il giudice più severo di noi stessi. E così, dopo esserci lasciati andare a tavola, può capitare che si metta su una spietata corte marziale, in cui ci ritroviamo a interpretare contemporaneamente il ruolo del giudice e quello dell’accusa”.

In altre parole, l’anziana donna ha cercato di spronare a sentirsi in pace con se stessi, a non commettere l’errore di lanciarsi in diete che promettono una perdita di peso drastico. Come lei stessa ha spiegato, infatti, non esistono soluzioni miracolose per perdere peso in poco tempo, anche se sono consigliate da quelle che definisce “amiche oche “, dai giornali o da internet. A proposito di diete, lo sapevate che un bambino su tre è obeso o in sovrappeso?

Queste soluzioni dall’effetto miracoloso, secondo la donna, non fanno altro che illuderci di perdere peso rapidamente e, di conseguenza, aiutarci a cacciar via anche il senso di colpa. La Fertz, scrive: “Ci sbagliamo. Il senso di colpa si nutre del peso che diamo al giudizio degli altri, non di quello del nostro corpo”. Ecco le cause e i rimedi per combattere l’obesità infantile.

Alla fine del suo appello Licia Fertz ha lanciato l’hashtag #Nonmipeso, spronando i followers a taggarla per mostrarle il loro Natale senza pesarsi. Poi, ribadisce: “Pesarsi oggi non serve a niente, solo a sentirci sbagliate. Ecco perché io oggi #Nonmipeso. Smettiamo di sentirci sempre in difetto, di volerci perfette, di condannarci per esserci concesse un po’ di gioia a tavola. Quel numero non è e non deve essere mai l’unità di misura della nostra bellezza e della nostra sicurezza”.

E voi unimamme, cosa ne pensate dell’invito di Licia Fertz’