Una delle maestre di Ballando con le stelle, Alessandra Tripoli, è diventata mamma. Il dolce scatto social fa il giro del web.

Un’emozione davvero unica per una delle maestre di Ballando con le stelle. Da quando ha annunciato la gravidanza sui social, la ballerina ha condiviso ogni momento con i suoi fan.

La maestra insieme al marito ha raccontato di quanto fosse stato difficile per lei rimanere incinta, ma di non aver mai perso la speranza fino a quando – proprio in questo periodo così difficile e anche scevro di impegni lavorativi – è riuscita a coronare il suo sogno.

Insomma una gravidanza sentita, voluta e desiderata fino all’ultimo insieme al suo compagno che le ha stato accanto fino al momento del parto.

I due, per il momento, vivono a Hong Kong, lontani purtroppo dalle loro famiglie e paesi di origine.

Una mancanza che la maestra ha sempre espresso all’interno dei suoi post instagram, raccontando quanto fosse difficile per lei non avere accanto la sua mamma in un momento come questo.

Alessandra Tripoli di Ballando è mamma: il dolce scatto

Stiamo parlando, per l’appunto, di Alessandra Tripoli, ex maestra di Ballando con le stelle.

Poco prima del lockdown, la professionista ha raggiunto il marito ad Hong Kong dove si trova per ragioni lavorative.

Qui i due dopo qualche mese hanno annunciato la gravidanza, raccontando la loro emozionante storia.

Il bimbo quindi è nato nel Paese asiatico e, vista la situazione, sarà difficile per lui conoscere i nonni prima di qualche tempo.

L’annuncio della nascita è stato fatto proprio da Alessandra tramite Instagram con una bella foto in bianco e nero della mano del piccolo.

Ecco cosa ha scritto accanto allo scatto: “Senza papà è stato difficile, a tratti impossibile e nel momento in cui ti ho stretto tra le mie braccia da sola, crudele… ma stai bene e riempirai i nostri cuori per il resto della vita e questo è quello che conta!

Non pensavo si potesse amare tanto ne di riconoscerti senza averti mai visto, sei sempre stato tu… la ragione della mia esistenza. Presto vi farò conoscere Liam”.

Insomma pare proprio che Alessandra abbia attraversato il momento del parto da sola, senza poter contare sull’appoggio del proprio compagno.

Una situazione che ad oggi stanno vivendo tante neomamme anche qui in Italia, cosa di cui vi abbiamo parlato in un articolo passato.

Nonostante ciò sembra che tutto sia andato per il verso giusto e che mamma Alessandra e il piccolo Liam stiano bene.

Decisamente un ottimo modo per iniziare il nuovo anno e tanti auguri ai neogenitori.

E voi unimamme eravate a conoscenza di questa nascita?