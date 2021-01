Meghan Markle incinta? Tutti gli indizi e il viaggio di William e Kate in California

Voci di corridoio spiegherebbero il viaggio previsto da William e Kate. La motivazione riguarderebbe Meghan Markle. Scopriamo di cosa si tratta.

In queste ore sta circolando una voce che spiegherebbe il viaggio organizzato da Kate e William in California. Le voci di un loro disaccordo sarebbero, quindi, infondate tant’è che le coppie si starebbero incontrando per brindare a una bella notizia.

Meghan Markle in dolce attesa? Tutti gli indizi

In questi giorni, sta circolando la notizia che Meghan Markle sia incinta, ma, ovviamente, non si tratta di nessuna comunicazione ufficiale. Va detto che, dal momento che Harry e Meghan hanno rinunciato ai ruoli di membri della famiglia reale, per loro non vige alcun obbligo o protocollo nella comunicazione di una nuova nascita a comunicazioni ai sudditi.

La notizia di una nuova gravidanza della Markle non è nuova. Già l’anno scorso, infatti, era circolata con grande insistenza per poi scoprire che, a luglio, Meghan ha subito un aborto spontaneo di cui vi avevamo già parlato.

Tra informazioni che potrebbero avvalorare la tesi di una nuova gravidanza di Meghan Markle, c’è, innanzitutto, la dichiarazione di Harry di volere due figli. Il duca di Sussex, infatti, ha espresso spesso la volontà di voler lasciare ad Archie e ai figli che verranno un pianeta più sano, da qui il suo attivismo.

Non solo, tra i vestiti aderenti di Meghan, vista ultimamente, sembra spiccare un pancino.

Al di là delle voci, comunque, non resta che attendere l’annuncio formale da parte della coppia. Pare, comunque, che questo sia il motivo, o uno dei motivi, a spingere William e Kate ad andare in California.

A proposito di questa riconciliazione, il Magazine Us Weekly, aveva fatto sapere che per i fratelli William e Harry è stato un periodo difficile e adesso ”vogliono riprendere in mano la questione e imprimere una nuova direzione al loro futuro”.

Al di là dei motivi, Kate e William avrebbero deciso di deporre l’ascia di guerra e di conoscere la nuova vita dei duchi di Sussex.

Unimamme anche voi non vedete l’ora di sapere se Megan Markle sia di nuovo incinta?