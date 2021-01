GFVip, parla la madre di Dayane Mello: “Ora vi racconto la verità”

Al Grande Fratello Vip per la prima volta, la madre di Dayane Mello: la concorrente ha raccontato le sue umili origini e la sua straziante infanzia. Ma ha detto la verità?

Dall’inizio del suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip, la bellissima Dayane Mello ha piano piano raccontato tutti gli stralci del suo passato.

Un’infanzia straziante e un passato di estrema povertà e di abbandono sono state le costanti nella vita della modella che, già in passato, ha raccontato del suo legame speciale con il fratello e delle avventure vissute insieme per accaparrarsi del cibo.

Racconti da accapponare la pelle quelli di Dayane che ha ricominciato a vivere solo quando, da ragazzina, il padre decise di portarla via insieme al fratello.

“La battaglia di mandare via tutti i dolori e tutte le cose brutte è stata per me la più difficile“, ha parlato la modella davanti alle telecamere.

Per la prima volta, questa sera, la madre di Dayane in diretta dal Brasile ha raccontato la sua versione dei fatti: la Mello avrà mentito?

GFVip, per la prima volta parla la madre di Dayane Mello: “Ecco la verità”

Una volta aperto il collegamento con la casa di Cinecittà, il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto alla concorrente Dayane Mello di recarsi al Super Led per una sorpresa speciale.

Dall’altro lato dello schermo, infatti, dal Brasile e per la prima volta al Grande Fratelo Vip, ha parlato la madre di Dayane. Già in passato la modella ha parlato della madre e della sua difficile infanzia: secondo il racconto della donna, infatti, la madre aveva un passato da prostituta.

“Buonasera, sono la madre di Dayane Mello“, è così cominciato il videomessaggio della donna dal Brasile.

“Insieme con i miei figli abbiamo dovuto affrontare molte difficoltà e spesso non avevamo da mangiare. Dopo la nascita di Dayane ho conosciuto una persona che mi ha aiutato molto e con cui ho avuto altri tre figli. Ho avuto delle difficoltà con i figli nella vita, ma non sono mai stata una prostituta“, sono state smentite, quindi, le parole di Dayane pronunciate in una scorsa puntata.

“Quando Dayane aveva sette anni il padre è venita a prenderla per poterle dare una vita migliore ma non mi sono mai prostituita. E’ il loro padre che non mi ha mai aiutata. Io tengo a tutti i miei figli, li amo tutti allo stesso modo anche se sono veramente triste per quello che si sta dicendo di me. Allora io ti chiedo, per l’amor di Dio di smetterla di dire queste cose“, è così terminato il racconto della madre della concorrente.

Un messaggio molto freddo e distaccato, in cui la donna ha invitato la figlia a continuare il suo percorso di vita senza più includerla.

La risposta di Dayane e la sua giustificazione non ha tardato ad arrivare: “Questo è quello che mi hanno raccontato quando ero piccola: mi dispiace perchè non volevo ferirla. Tuttavia mi è difficile parlare d’amore e vorrei crederle perchè dice di amare tutti i dieci figli che ha fatto. Io non la amo: i figli sono di chi li cresce, non di chi li mette al mondo“.

Per Dayane, infatti, è difficile parlare di amore materno: non ha mai avuto un rapporto con la madre e, fino a questa punatata, non la vedeva nè sentiva da più di quindici anni.

E voi Unimamme, conoscevate questa vicenda? Che ne pensate?