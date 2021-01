Oggi 13 gennaio si festeggia l’onomastico di chi si chiama Ilario. Scopriamo il significato del nome e la storia del santo ricordato oggi.

Il nome deriva dall’aggettivo greco hilaros, “ilare, allegro, lieto”.

Chi si chiama Ilario è una persona socievole, serena e allegra. È ottimista di natura.

Varianti del nome:

Ilaro

Illario

Ilarione

Ilarino

I simboli associati al nome sono:

numero fortunato: 1

colore: giallo

pietra: topazio

metallo: oro

Santo del giorno: Sant’Ilario di Poitiers

Il 13 gennaio si festeggia Sant’Ilario di Poitiers (Poitiers, 315 ca – Poitiers, 367), vescovo di Pictavium, l’odierna Poitiers e anche grande teologo, filosofo e scrittore.

Ilario, che proveniva da una nobile famiglia, viene attratto, fin da piccolo, dallo studio della filosofia.

Quando viene proclamato vescovo di Poitiers risultava già sposato e con una figlia di nome Abra.

Nella sua vita combatte contro l’eresia ariana (che sosteneva che la natura divina di Gesù fosse inferiore a quella di Dio Padre e che non fosse eterno) e difende la fede nicena sulla Trinità e sulla divinità di Cristo. Per questo motivo viene esiliato per sei anni in Frigia dall’Imperatore Costanzo II, dove compone celebri commenti ai Salmi e al Vangelo di Matteo.

Nel 1851 viene nominato dottore della chiesa (che è il titolo che le Chiese cristiane attribuiscono a personalità religiose che hanno mostrato nella loro vita e nelle loro opere particolari doti di illuminazione della dottrina sia per fedeltà sia per divulgazione o per riflessione teologica) dal papa Pio IX.

Unimamme se vi abbiamo convinte a chiamare vostro figlio Ilario, non possiamo far altro che augurarvi cose belle e tanta gioia, proprio così come è intrinseco nel nome stesso.