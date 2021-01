Una pubblicità di Unieuro su un’offerta commerciale di una lavatrice diventa virale grazie a un approccio molto particolare del social media manager.

Unimamme, ormai, sempre di più il web e i social media sono il veicolo con cui ci arrivano le pubblicità.

La concorrenza, per qualsiasi prodotto, è tantissima e molto agguerrita, per questo bisogna trovare nuove strategie per emergere.

Lavatrice scontata: la trovata geniale di UniEuro

Nella giornata di martedì 12 gennaio un post riguardante una lavatrice, pubblicato sulla pagina Facebook di Unieuro, è diventato virale con più di 45 mila Like in poco più di 24 ore e 9464 condivisioni.

Ecco che cosa ha scritto quello che è stato poi ribattezzato il “social media manager impazzito”.

“Un’offerta pazzesca. E ci mancherebbe” è la frase nel lancio” poi il messaggio continua nei commenti:

“Questo è un normalissimo post che parla di questa ottima lavatrice LG scontata del 54%. Non c’è altro da vedere. Davvero, non vale la pena che clicchi su Altro...”

E poi…

“Oh, grazie che hai premuto “altro”. Davvero. Che poi altro che “altro”. Qui c’è tutto. Sì fra, sono io, il social media manager di Unieuro. Niente, ‘ste settimane non ci sono stato perché mi hanno mandato a un corso per imparare a fare i social fichi. Sì, dopo quella storia dell’offerta che si commenta da sola mi hanno detto che ne avevo bisogno, che mi vedevano un po’ provato e storie. Praticamente a ‘sto corso mi hanno spiegato come ci si comporta, come si fanno i post, come si commenta (eh, sui commenti si sono soffermati parecchio). Mi hanno fatto vedere le pagine giuste, i post fatti come si dev”e”. E via così.

Forse in tanti sono caduti nel simpatico “tranello”, che sembrava, a prima vista, uno sfogo personale del social media manager della pagina.

Molte persone inoltre hanno provato a commentare, ottenendo risposte a tono dello stesso social media manager “impazzito”.

Osservando meglio la pagina Facebook di questa catena di negozi di elettrodomestici si può notare che, già da diverse settimane comparivano dei post simili più a dei meme che non a classiche inserzioni promozionali.

La persona che presenta questa lavatrice, scontata del 54% finge di errare, di essere stressato e su tutto prevale un tono decisamente irriverente.

Non si trattava di un furto di account, come magari hanno pensato taluni, né d una scheggia impazzita di UniEuro, bensì di un progetto di comunicazione attentamente studiato di BCube, un’agenzia di marketing e comunicazione che ha sede a Milano.

Unimamme, voi avete letto questo curioso messaggio? Ci eravate cascate?