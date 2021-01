Buone notizie per Alex Zanardi. La moglie che sta seguendo l’atleta giorno dopo giorno, ha rilasciato delle dichiarazioni che fanno ben sperare per le condizioni di salute del campione.

La moglie di Alex Zanardi, dopo le dichiarazioni rilasciate da Federica Alemanno, responsabile del Servizio di Neuropsicologia e professoressa alla facoltà di Psicologia dell’Università Vita e Salute, ha deciso di concedersi al quotidiano La Stampa. Dalle sue dichiarazioni emergono dei dettagli che lasciano immaginare in una sua ripresa anche e, soprattutto, grazie alla vicinanza della sua famiglia.

Alex Zanardi ha ricominciato a comunicare

Dopo la dottoressa, anche Daniela Manni, ha deciso di concedersi per rispondere a qualche domanda su La Stampa per fare luce sulle reali condizioni di salute di Alex. A tal proposito, Daniela ha dichiarato: “Lui fa delle cose, ma non sempre. Ci sono stati dei momenti in cui quelle cose effettivamente venivano fatte. Ci sono stati dei passi avanti, e ci sono stati dei passi indietro. Il suo è un percorso molto lungo”.

Non solo, Zanardi sembra riuscire a riconoscere le persone che gli sono intorno, con cui riesce anche a comunicare, ovviamente, con i gesti. La Manni ha poi tenuto a precisare che: “Molti mi chiedono delle sue condizioni, è un amore commuovente. Ma io non posso ritrovarmi i giornalisti sotto casa, non posso parlare con tutti. Devo concentrare tutte le mie energie sulle cure, giorno per giorno”. Quello tra Alex e Daniela è un grande amore e, proprio qualche giorno fa, era trapelata la notizia che il campione riusciva a guardare la moglie.

Non ha tutti i torti, infatti, basti pensare che, subito dopo l’incidente avvenuto lo scorso giugno, Alex Zanardi ha subito davvero tanti trasferimenti e operazioni chirurgiche. Ricorderete che, dopo il tragico avvenimento, era stato ricoverato in terapia intensiva a Siena, poi trasferito al San Raffaele di Milano e, ancora, dal 21 novembre è stato trasferito a Padova. Per quanto riguarda le operazioni, invece, negli ultimi cinque mesi è stato sottoposto a ben cinque interventi chirurgici.

Come la stessa Federica Alemanno, ha dichiarato: “È stata una grande emozione quando ha iniziato a comunicare, nessuno ci credeva. Lui c’era! E ha comunicato con la sua famiglia”. Proprio delle dichiarazioni della dottoressa vi avevamo parlato qualche giorno fa.

Unimamme, siete contente anche voi di sapere che Alex Zanardi ha ricominciato a comunicare?