Alex Zanardi, i miglioramenti che tutti aspettavano: “guarda la moglie”

Le ultime notizie sulle condizioni del campione Alex Zanardi, i miglioramenti che tutti aspettavano. Entusiasmo sui social.

La buona notizia che tutti aspettavamo in questo anno durissimo: Alex Zanardi, l’ex pilota di automobilismo e campione paralimpico che lo scorso giugno era rimasto vittima di un gravissimo incidente con la sua handbike, sta facendo progressi importanti e il suo miglioramento fa ben sperare per le sue condizioni.

L’atleta è ricoverato presso l’ospedale di Padova per la riabilitazione. Ecco le ultime notizie sulle sue condizioni.

Alex Zanardi, i miglioramenti attesi da tutti

Migliorano le condizioni di Alex Zanardi, che sta facendo importanti progressi nel suo lungo percorso di riabilitazione a Padova. Era il 19 giugno scorso, sulla strada statale 146 all’altezza Pienza, Zanardi si scontrò contro un camion che procedeva in direzione opposta, mentre si trovava sulla sua handbike per una staffetta di sensibilizzazione sullo sport per disabili.

Zanardi fu portato in ospedale in gravi condizioni e da quel momento cominciò per lui un lungo periodo di ricoveri in vari ospedali e interventi chirurgici per risolvere il trauma cranico e facciale subito. Il campione è stato sottoposto a un delicato intervento alla testa e altri successivi, anche di ricostruzione cranio-facciale.

In tutti questi mesi la famiglia è stata sempre a fianco del campione. Il figlio Niccolò ha pubblicato diversi messaggi di incoraggiamento sui social. Lo scorso 23 ottobre Alex Zanardi ha compiuto 54 anni. Per un po’ di tempo non sono uscite notizie sulle sue condizioni di salute. I precedenti bollettini medici parlavano di interventi chirurgici che avevano avuto successo e di un graduale miglioramento delle condizioni del campione, comunque molto complesse. Lo scorso 21 novembre Zanardi è stato trasferito dall’ospedale San Raffaele di Milano a quello d Padova, dove si trova ricoverato in neurologia per la riabilitazione.

Ora, a fine anno, arriva invece la notizia di miglioramenti significativi per Zanardi.

“Muoveva il pollice e riconosceva alcuni volti già da quando era ricoverato al San Raffaele a Milano, prima di aggravarsi. Ora a Padova sta continuando con la riabilitazione. È un miracolo che stia compiendo progressi“, hanno riferito fonti vicine alla famiglia Zanardi citate da Repubblica.

Sono ancora piccoli segnali positivi, ma che rappresentano più di una speranza. Già un mese fa, quando l’atleta fu trasferito a Padova, dal San Raffaele i medici mostrarono un cauto ottimismo sul decorso clinico di Zanardi:”Negli ultimi due mesi, ha potuto intraprendere anche un percorso di riabilitazione fisica e cognitiva. Ad Alex e alla sua famiglia tutto l’ospedale augura un futuro di progressivo miglioramento clinico”. Un ottimismo che ora viene rinnovato e che fa tirare un sospiro di sollievo a tutti.

“Alex Zanardi stringe la mano su richiesta. Se gli chiedono di fare ok, alza il pollice. Dov’è Daniela? E lui gira appena il capo verso di lei. Non è certo la vetta ma almeno siamo ai piedi dell’arrampicata, che è già un risultato insperato. Il prossimo passo sarà quello di riuscire a tirare fuori la lingua. Quando succederà sembrerà uno sberleffo al dio crudele che dall’Olimpo ha preso così tanto di mira il figlio pilota di una sarta e di un idraulico”, ha scritto Carlo Verdelli sul Corriere della Sera.

L’articolo è stato citato dall’account Twitter di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio su Rai 3 da sempre vicino a Zanardi con messaggi di auguri e incoraggiamento.

L’articolo è stato condiviso dal rapper Fedez sul suo profilo Instagram, con un messaggio di incoraggiamento per Zanardi. “Mi riaffiorano alla mente le parole di Bebe Vio quando abbiamo chiacchierato insieme: forza Alex!”, ha scritto Fedez nella sua storia.

Tantissimi sono stati sui social i messaggi di incoraggiamento e vicinanza ad Alex Zanardi.

“#AlexZanardi fa “OK” col pollice e guarda la moglie!“, ha scritto, sempre su Instagram, l’account di Rai Radio 2.

“#Zanardi: primi segnali di ripresa Progressi nella riabilitazione del campione dopo il terribile incidente in #handbike“, scrive RaiSport su Twitter.

“Forza Alex, siamo con te!“, scrive su Twitter l’account italiano di Eurosport.

Come commentare unimamme questa notizia? Non resta che fare i migliori auguri a questo campione!