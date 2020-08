Alex Zanardi e la dedica del figlio in questi difficili momenti | FOTO

Il figlio di Alex Zanardi, Nicolò, ha deciso di aggiornare il suo profilo Instagram.

Era il 19 giugno scorso quando Alex Zanardi ebbe un incidente nel senese mentre stava partecipando in handbike a una tappa della gara Obiettivo Tricolore.

Alex Zanardi: notizie da parte del figlio

Le condizioni del campione paraolimpionico sono risultate subito molto gravi, Zanardi ha dovuto subire 4 operazioni e al momento si trova ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano nel reparto di terapia intensiva dove lotta per la vita dopo essersi scontrato con un mezzo pesante a Pienza.

La sua situazione è stabile, ma ancora grave dal punto di vista neurologico e dunque l’atleta viene tenuto sotto stretto controllo dallo staff medico. I dottori temono possibili ricadute e quindi procedono con estrema cautela. Quando si sarà stabilizzato Zanardi potrà intraprendere il percorso di riabilitazione presso il centro specializzato di Villa Beretta.

Al suo fianco, a sostenerlo in questa importantissima battaglia ci sono la moglie Daniela e il figlio Niccolò, che solo poco tempo fa, su Instagram, aveva inviato un tenero messaggio al padre: “forza papà, ti aspetto”.

Dopo alcune settimane di silenzio Niccolò è tornato a farsi sentire sul social più usato dai ragazzi, con un nuovo messaggio, sempre da Castiglione della Pescaia.

Niccolò ha postato una foto che lo ritrae insieme a Martina Lopez, una ragazza della provincia di Siena a cui lui pare essere molto legato. Ecco cosa ha scritto Zanardi jr: “quando trovi una persona che sa farti sorridere veramente nei momenti molto difficili, tienitela stretta, sempre“. Nello scatto Niccolò tiene sulle spalle la ragazza. Il messaggio ha ricevuto più di 4 mila Like e 203 commenti Sicuramente questi messaggi di vicinanza e sostegno possono fare molto per questo ragazzo e la sua famiglia che stanno vivendo una parentesi drammatica. Zanardi è sempre stato un grande simbolo di forza e umanità e sono in tantissimi a fare il tifo per lui in questo difficilissimo momento. Fino a questo momento il San Raffaele ha lasciato filtrare pochissime notizie circa la situazione dell’ex campione di Formula 1, per rispetto della privacy voluto dalla famiglia.

Unimamme, cosa ne pensate di questo nuovo messaggio da parte del figlio di Zanardi? Noi gli siamo tutti vicini e facciamo il tifo per il suo papà.

